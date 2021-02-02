Користувачі iPhone зможуть розблокувати телефон, не знімаючи маски

Компанія Apple випустила першу бета-версію iOS 14.5, яка дозволяє розблокувати iPhone через Face ID, не знімаючи маски.

Оновлення функціонує у тих власників iPhone, які також носять Apple Watch. Працює воно за такою схемою: коли годинник розблокований, людині потрібно подивитися на свій iPhone. Одразу після цього на Apple Watch прийде сповіщення про успішне розблокування телефона.

Також за допомогою цієї функції можна буде заблокувати свій гаджет через Apple Watch. Але інші дії, пов’язані із розблокуванням телефона через Face ID (як підтвердження покупки в App Store) – неможливі.

Apple раніше намагалася вирішити проблему розблокування телефона, враховуючи необхідність постійного носіння маски.

Торік у травні компанія випустила iOS, яка давала можливість Face ID розпізнавати маску на обличчі та відкривати на екрані поле для введення пароля. Але на практиці ця ідея була невдалою, адже користувачі довго чекали розблокування гаджета.

З інших функцій в новому оновленні iOS 14.5 є забезпечення підтримки Xbox Series S/X та PlayStation 5 для iPhone та iPad. А ще вона надає розширену можливість для фізичних тренувань Apple Fitness+. Так, після встановлення оновлення, програма Fitness може передавати аудіо й відео тренувань.

Користувачі iOS 14 зможуть заборонити відстежування своїх даних

Нещодавно Apple оголосила про нову функцію iOS 14, яка дасть змогу користувачам забороняти збирання персональної інформації.

Така функція вже є в iOS 14, але раніше мала лише рекомендаційний характер. У майбутньому компанія Apple планує зробити такий запобіжний захід обов’язковим.