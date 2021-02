Роботів Boston Dynamics навчили збирати сміття, саджати квіти і малювати крейдою

Компанія Boston Dynamics вдосконалила роботів Spot. Тепер окрім ніг та камери, він має руки, за допомогою яких може здійснювати дрібну роботу.

Робот Spot може прибирати сніг на вулиці, відчиняти двері, здійснювати маніпуляції з вимикачами та регуляторами, збирати сміття, доглядати за садом та малювати крейдою.

У Boston Dynamics зазначили, що рухи рук, кисті та тіла координують, що дозволяє спрощувати різноманітні маніпуляцї та розширити можливості щодо дій.

Усі дії робота можна буде запрограмувати за допомогою нового API для мобільних маніпуляцій, що підтримує автономність та користувацькі програми, а також через планшет, що дозволяє користувачам робити віддалені операції.

Роботи Boston Dynamics

Американська компанія Boston Dynamics показала нове досягнення своїх знаменитих роботів. Людиноподібний Atlas, робопес Spot і птахо-робот Handle танцюють разом під хіт 1962 року Do You Love Me групи The Contours.

Також роботи можуть показувати під улюблену багатьма мелодію вражаючі трюки та синхронно рухатись.