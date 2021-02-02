SpaceX відправить у космос першу в світі повністю комерційну місію Inspiration 4. На борту ракети Falcon 9 полетить екіпаж, до складу якого входять тільки цивільні особи.

Команда нараховуватиме чотирьох людей, один з яких – засновник місії Джаред Айзекман.

37-річний мільярдер, засновник компанії Shift4 Payments захоплюється цією темою і повністю оплачує космічну подорож.

Джаред Айзекман має ще одну ціль – зібрати кошти для дитячої дослідницької лікарні Святого Іуди. Саме тому бізнесмен дає можливість кожному виграти одне з трьох місць на борту Falcon 9, відправивши лікарні пожертвування на суму щонайменше $10.

Кожен з членів екіпажу символізуватиме одну з трьох особливостей місії Inspiration 4: надію, щедрість і процвітання. Сам Айзекман символізує лідерство.

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Falcon 9 планують запустити в четвертому кварталі цього року біля мису Канаверал у Флориді. Всі пасажири пройдуть обов’язкове навчання за програмою SpaceX і пробудуть на орбіті кілька днів, кожні 90 хвилин корабель робитиме виток навколо Землі.

Космічний туризм

Раніше засновник та власник компанії SpaceX – Ілон Маск оголошував, що планує відправити космічних туристів вже наприкінці 2018 року, але запуск так і не відбувся.

Окрім SpaceX напрямок космічного туризму розвивають інші компанії, наприклад Virgin Galactic, засновник якої Річард Бренсон мріє підняти в космос сотні тисяч людей, але квиток до зірок буде коштувати $250 тис.

Джерело: SpaceX