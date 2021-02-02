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Валентина Летяк |

Церковний календар на лютий 2021

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Церковний календар на жовтень 2019

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою.

Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Читайте
Календар державних свят на 2021 рік

Список православних свят у лютому 2021

  • 1 лютого – преподобного Макарія Єгипетського
  • 2 лютого – преподобного Євфимія Великого
  • 3 лютого – преподобного Максима Грека
  • 4 лютого – апостола Тимофія
  • 5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела
  • 6 лютого – преподобної Ксенії
  • 7 лютого – ікони Божої Матері Утамуй мої печалі, святителя Григорія Богослова
  • 8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна
  • 9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста
  • 10 лютого – преподобного Єфрема Сіріна
  • 11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія
  • 12 лютого – собор святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Златоуста
  • 13 лютого – святителя Микити
  • 14 лютого – передсвяття Стрітення Господнього
  • 15 лютого – Стрітення Господнє
  • 16 лютого – рівноапостольного Миколая, праведного Симеона і Анни пророчиці
  • 17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, праведного Кирила Новоезерського
  • 18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії
  • 19 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка
  • 20 лютого – 1 003 Нікомидійських мученики
  • 21 лютого – пророка Захарія Серповидця, великомученика Феодора Стратилата
  • 22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (це суцільна седмиця, коли немає посту)
  • 22 лютого – мученика Никифора
  • 23 лютого – ікони Божої Матері Вогневидна
  • 24 лютого – священномученика Власія, преподобного Дмитра Прилуцького
  • 25 лютого – Іверської ікони Божої Матері
  • 26 лютого – священномучеників Василя і Гавриїла
  • 27 лютого – преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила
  • 28 лютого – Віленська ікона Божої Матері, тиждень про блудного сина.

Православні свята у 2021

У церковному календарі на 2021 рік зібрані всі великі православні свята, а також інформація про те, коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.

Повний православний календар на 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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