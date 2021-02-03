Що подарувати дівчині на 14 лютого 2021 – найкращі ідеї

Традиційно день святого Валентина вважається найромантичнішим святом.

Що подарувати дівчині на день святого Валентина – таке запитання виникає у багатьох хлопців, які хочуть зробити приємний сюрприз своїм другим половинкам.

Ідеї подарунків дівчині на 14 лютого – у матеріалі Фактів ICTV.

Білизна

Якщо і дарувати коханій пікантний подарунок, так це на 14 лютого. Дівчата люблять гарно виглядати, як за власними відчуттями, так і в очах оточуючих.

Деякі жартують: “Красива білизна – як диплом про закінчення університету, може і не знадобитися, але впевненості додає”. Тільки обов’язково дізнайтеся розмір своєї обраниці і уподобання – і тоді День закоханих точно пройде на висоті.

Подорож

Хто не втомився від холодів і не мріє про подорож у спекотну країну? Тож сміливо купуйте квитки на двох – і вперед до моря, гір чи історичних святинь.

Перед організацією подорожі переконайтеся, що та чи інша країна приймає туристів без серйозних коронавірусних обмежень.

Пандемія вносить корективи, однак варіанти є завжди.

Фотосесія

Побачити себе в образі принцеси або дівчини у стилі Pin Up – представниці прекрасної статі люблять відчути себе зіркою під пильним поглядом камер.

Це подарунок два в одному – і емоції, і пам’ять у вигляді знімків.

Парфуми

Не дарма дівчат порівнюють з квітами, вони люблять відчувати на собі дотик звабливих ароматів. Флакон парфумів з улюбленим запахом подарує їй посмішку, а що ще потрібно чоловікам?

Але якщо ви не знаєте смаків своєї дівчини і вагаєтеся, то краще залишити спроби попасти пальцем у небо. Тут потрібне знання другої половинки, її бажань, адже аромат – дуже індивідуальна річ.

Джентельменський набір

Цукерки та букет червоних троянд – це безпрограшний варіант для тих, хто ламає голову над подарунком для коханої. Згадайте, що дарує вашій дівчині насолоду – і вперед до магазину. Не забудьте про валентинку, дівчата люблять приємні дрібниці.

Прикраси

Красиві сережки, каблучка або усіяний камінчиками браслет – відмінний варіант для подарунка на 14 лютого. Прогуляйтеся разом по торгівельному центру повз стелажів з прикрасами, придивіться до реакції коханої. Напевно, її погляд впаде на щось цікаве.

А можна подарувати на власний смак – чоловіки точно знаються на коштовностях.

Майстер-клас для двох

Дівчата люблять проводити час удвох, їм важливо відчувати це бажання і від свого партнера. Тому, якщо ви подаруєте коханій майстер-клас з аргентинського танго, вона буде у захваті.

Втілюйте мрії – і життя наповниться змістом!

Подарунки на 14 лютого для хлопців

Романтичні варіанти подарунків на 14 лютого для хлопців завжди мають особливе значення.

Щоб подарунок запам’ятався та сподобався, завжди необхідно обирати за покликом серця.

Це може бути чоловічий набір, романтична вечеря на двох або алкоголь класу люкс.