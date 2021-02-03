Якщо раніше на м’ясі у супермаркетах писали без ГМО, то тепер там зазначено – без антибіотиків. Зараз в Україні значно зросла частка використання медикаментів на фермах.

Антибіотики допомагають свійським тваринам не лише протистояти хворобах, але й часто стимулюють їхній ріст. Також вже потім у супермаркетах, ринках та магазинах продавці можуть додавати медикаменти у свою продукцію, що дозволяє їм довше не псуватись.

Але які ж недоліки дають нам таке використання? Перш за все, експерти наголошують на тому, що антибіотики не такі вже й корисні для нашого організму, якщо їх споживати постійно. Навпаки у великій кількості вони шкодять нашій імунній системі, а в результаті будь-яка хвороба переноситься важче.

Тому в усьому світі зараз відбувається боротьба проти використання антибіотиків на фермах. У Норвегії справи з цим йдуть найкраще. Там за всім слідкує Ветеринарний інститут та спеціальна організація з безпеки харчових продуктів. Якщо ж порушення зафіксують, то продукція не має права піди на продаж.

Окрім того, в Європі на упаковці з м’ясом обов’язково має бути вказано вік тварини, умови утримання та чим годували.

А що ж в Україні? Більшість супермаркетів перевіряє м’ясо тільки на два антибіотики. А їх, тільки зареєстрованих – понад 30. До того ж, експертиза лише одного зразка коштує майже 1,5 тис. грн. Дороге задоволення для торгівельних мереж. А тому Держпродслужба під час перевірок порушення зустрічає часто.

В Україні теж існують виробництва без використання антибіотиків, хоч і зустрічаються вони рідко. Але тут продукти матимуть набагато менший термін зберігання. Тому це є важливим показником у виборі м’яса, молока і сиру.

Також фахівці радять купувати баранину замість свинини, а індичку замість курятини. Так шанс придбати м’ясо без антибіотиків буде значно вищим. Перед приготуванням продуктів варто замочувати їх у воді.

Отож, антибiотики можуть бути як корисними, так i шкiдливими для людського органiзму. Тому купувати продукти краще у перевiрених виробникiв i не спокушатися на надто дешеву цiну.

Також експерти наголошують, що найбільше в Україні підробляють вершкове масло.