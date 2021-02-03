Artarea часу. Перезавантаження: в Україні стартує діджитал-виставка

В Україні стартує виставка картин Artarea часу. Перезавантаження.

Організатори зазначають, що у цьому проекті вони об’єднали внутрішній світ людини, велич природи та космічні образи за допомогою мистецтва та цифрових технологій, щоб дослідити інші світи, час і вічність, зв’язок людини з природою та всесвітом.

– Ми кличемо тебе вийти за межі буденності, щоб з’ясувати, чи існують кордони між людиною та часом, між особистістю та всесвітом? Чи все існує одне в одному, в тендітній, проте чудодійно безмежній безперервності життя? Поринути в єдиний космічний океан, який понесе до тріумфу, захвату, імпульсів радості, де світить світло без світла, де існує тьма без темряви, а думка – без думки, до мрій космічної творчості, щоб почути голос часу – і краще зрозуміти себе, – повідомили організатори виставки.

Читайте Французький музей відклав виставку через втручання Китаю

Artarea часу. Перезавантаження проходитиме щосуботи та щонеділі з 11.00 до 20.00 за адресою: Київ, вул. Софіївська 11-15.

У вартість вхідного квитка буде входити відвідування Digital Gallery Велика Зала (2 поверх), Digital Gallery Мала Зала (3 поверх), перегляд персональної виставки художника Ігоря Куделіна (2 та 3 поверхи), персональної виставки художника Федора Павленка (1 поверх).

Окрім того, організатори виставки Artarea часу. Перезавантаження повідомили, що гарантують дотримання усіх карантинних норм та протиепідемічних заходів. У приміщені проводитимуть температурний скринінг учасників заходу та персоналу, буде масковий режим, а наповненість діджитал галерей буде до 50% місць одного залу.

Джерело: Artarea