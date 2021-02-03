День ангела Анни припадає на 3 лютого. Ім’я Анна одне з найпопулярніших не лише в Україні, а й у Європі. Воно походить від давньоєврейської та означає благодать.
Дівчата з таким іменем вирізняються мудрістю, уважністю та справедливістю. Серед можливих негативних рис характеру – надмірна вразливість та мінливість, Анни часто люблять не доводити справи до кінця.
Потіште дорогих вам жінок на ім’я Анна, надіславши їм привітання в картинках та СМС. Факти ICTV підготували листівки, привітання в СМС, а також молитву.
День ангела Анни – молитва
У цей день жінкам варто звернутися до Святої Анни та попросити у неї допомоги.
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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, зволи прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг.
СМС-привітання з Днем ангела Анни
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Анютко, пташко, від душі,
Привітання шлю тобі!
Щоб мрії збулися усі,
А очі сяяли твої,
Хай янгол щастя принесе,
Та зло від тебе відверне!
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Ганнусю хочу привітати,
Здоров’я, щастя побажати,
Щоб мрії здійснились твої,
А ще безхмарних, теплих днів!
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Хай серце радістю наповниться сьогодні,
Хай Анна — покровителька з небес —
Для тебе в Бога вимолить дві сотні,
Щасливих літ, здоров’я і чудес!
Привітання у картинках з Днем ангела Анни
Календар церковних свят на лютий
Останній місяць зими має чимало важливих церковних дат. Одне з найважливіших свят Стрітення Господнє відзначають 15 лютого.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.