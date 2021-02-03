3 лютого чоловіки з іменем Максим святкують День ангела. Це талановиті, завзяті, працьовиті люди з неймовірною енергетикою.

Ім’я Максим у перекладі з латинської мови означає найбільший, найвеличніший.

У православ’ї існує дуже багато святих та мучеників на ім’я Максим, чия пам’ять вшановується щорічно.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Максима. Привітайте своїх знайомих від щирого серця, їм напевно буде приємно.

Привітання в СМС

Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,

Щоб щастя сімейне його берегло,

Щоб радість завжди була на порозі,

А лихо в далекій і вічній дорозі.

Хай поруч з вами ангел ваш летить,

Вбереже від біди вас повсюди,

Нехай несе вам радість кожна мить,

І благодать Господня лиш з Максимом буде.

***

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Максима іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Побільше радісних хвилин.

Хай щире щастя і удача

Тебе супроводжують всюди.

Ікра, машини, яхта, дача

Все це неодмінно буде.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Максима,

Прийми привітання!

***

Днів ангела в році є дуже багато,

Та ось День Максима сьогодні прийшов,

Бажаю зла тобі не знати,

Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.

***

Бажаю милому Максиму

На чудове свято іменин

Бути для проблем невразливим,

Та побільше радісних хвилин.

***

З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.

Привітання в картинках

Календар свят на лютий 2021

У лютому 2021 року на українців чекає чимало свят. Уже наступної неділі, 14 лютого, весь світ відзначатиме День святого Валентина, а 15 лютого – Стрітення Господнє.

Також цього місяця відзначатимуть професійні свята бармени, стоматологи та комп’ютерники.

Ознайомитись із календарем свят на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.