3 лютого чоловіки з іменем Максим святкують День ангела. Це талановиті, завзяті, працьовиті люди з неймовірною енергетикою.
Ім’я Максим у перекладі з латинської мови означає найбільший, найвеличніший.
У православ’ї існує дуже багато святих та мучеників на ім’я Максим, чия пам’ять вшановується щорічно.
Факти ICTV підготували оригінальні привітання з Днем ангела Максима. Привітайте своїх знайомих від щирого серця, їм напевно буде приємно.
Привітання в СМС
Щоб ваше здоров’я, як кремінь було,
Щоб щастя сімейне його берегло,
Щоб радість завжди була на порозі,
А лихо в далекій і вічній дорозі.
Хай поруч з вами ангел ваш летить,
Вбереже від біди вас повсюди,
Нехай несе вам радість кожна мить,
І благодать Господня лиш з Максимом буде.
***
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що в Максима іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Побільше радісних хвилин.
Хай щире щастя і удача
Тебе супроводжують всюди.
Ікра, машини, яхта, дача
Все це неодмінно буде.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Максима,
Прийми привітання!
***
Днів ангела в році є дуже багато,
Та ось День Максима сьогодні прийшов,
Бажаю зла тобі не знати,
Та щастя скарб, щоб ти в житті знайшов.
***
Бажаю милому Максиму
На чудове свято іменин
Бути для проблем невразливим,
Та побільше радісних хвилин.
***
З Днем ангела, Максим! Нехай у тебе все і завжди буде по максимуму – в житті чи, в матеріальних благах, в досягненнях або хобі. Бажаю від щирого серця домогтися успіхів всюди, де б тобі хотілося. Нехай удача завжди посміхається, а біди та нещастя обходять десятою дорогою тебе і твоїх близьких.
Привітання в картинках
Календар свят на лютий 2021
У лютому 2021 року на українців чекає чимало свят. Уже наступної неділі, 14 лютого, весь світ відзначатиме День святого Валентина, а 15 лютого – Стрітення Господнє.
Також цього місяця відзначатимуть професійні свята бармени, стоматологи та комп’ютерники.
Ознайомитись із календарем свят на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.