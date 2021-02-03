У лютому 2021 року в Україні не буде додаткових вихідних днів.
У третій зимовий місяць на українців чекає низка релігійних, державних та неофіційних свят, але жодне з них не передбачає додаткового вихідного.
Громадяни України матимуть 20 робочих днів та вісім вихідних у лютому – чотири суботи та чотири неділі.
Водночас 1 лютого, перший день місяця, припадає на понеділок, а 28 число, останній день, – на неділю.
Календар церковних свят на лютий 2021
У лютому українці майже щодня святкуватимуть релігійні свята.
Однак значним з них є лише одне – Стрітення Господнє, яке традиційно припадає на 15 число. Крім того, цього місяця буде кілька одноденних постів.
Детальний календар церковних свят на лютий 2021 читайте на Фактах ICTV.