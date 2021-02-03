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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Прототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився під час посадки

Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Прототип корабля для міжпланетних подорожей від SpaceX розбився під час посадки

Ракета вибухнула під час спроби приземлення. Трансляція велася в Тwitter компанії SpaceX.

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Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю. Випробування відбувалися в американському штаті Техас.

У ніч на 30 січня на пусковому комплексі у штаті Техас, де вже встановлено 9-й прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановила ще один – Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

Космічний туризм

SpaceX відправить у космос першу в світі повністю комерційну місію Inspiration 4. На борту ракети Falcon 9 полетить екіпаж, до складу якого входять тільки цивільні особи.

Команда нараховуватиме чотирьох людей, один з яких – засновник місії Джаред Айзекман.

Falcon 9 планують запустити в четвертому кварталі цього року біля мису Канаверал у Флориді. Всі пасажири пройдуть обов’язкове навчання за програмою SpaceX і пробудуть на орбіті кілька днів, кожні 90 хвилин корабель робитиме виток навколо Землі.

Фото: Depositphotos

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