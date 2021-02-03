Американська приватна космічна компанія Ілона Маска SpaceX здійснила льотні випробування дев’ятого прототипу міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

Ракета вибухнула під час спроби приземлення. Трансляція велася в Тwitter компанії SpaceX.

Live feed of Starship SN9 flight test → https://t.co/Hs5C53qBxb https://t.co/ioM0D5J91I — SpaceX (@SpaceX) February 2, 2021

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Starship SN9 досяг висоти 10 км, перш ніж впасти назад на Землю. Випробування відбувалися в американському штаті Техас.

У ніч на 30 січня на пусковому комплексі у штаті Техас, де вже встановлено 9-й прототип багаторазового корабля Starship, команда Маска встановила ще один – Starship SN10. Всього SpaceX одночасно будує 7 космічних кораблів різних модифікацій.

Космічний туризм

SpaceX відправить у космос першу в світі повністю комерційну місію Inspiration 4. На борту ракети Falcon 9 полетить екіпаж, до складу якого входять тільки цивільні особи.

Команда нараховуватиме чотирьох людей, один з яких – засновник місії Джаред Айзекман.

Falcon 9 планують запустити в четвертому кварталі цього року біля мису Канаверал у Флориді. Всі пасажири пройдуть обов’язкове навчання за програмою SpaceX і пробудуть на орбіті кілька днів, кожні 90 хвилин корабель робитиме виток навколо Землі.