Студент з Канади Кемарі Гері Лалор розповів секрет, як відновив смак та запах після коронавірусу.

Хлопець разом зі своєю мамою перехворіли на коронавірус. І як більшість хворих, втратили смак та запах.

23-річний студент поділився рецептом приготування апельсина, про який розповіла його мама. Вона сказала, що за допомогою цієї страви відновила смак і запах за декілька днів.

– Вона показала мені рецепт страви, який моя бабуся готувала їй ще в дитинстві, – сказав він.

Рецепт диво-страви виглядає так: апельсин потрібно тримати на відкритому вогні, поки він не стане повністю чорним зовні. Потім необхідно зняти згорілу шкірку апельсина і змішати його з коричневим цукром в чашці.

Скуштувавши такий апельсин, хлопець повірив у ефективність страви. Він вирішив поділитися рецептом з усім світом у TikTok.

Відео одразу набрало популярність в TikTok. Люди почали готувати і ділитися враженнями із “винахідником”. Деякі говорили про безрезультатність, а інші – про успішність.

Хірург Національної служби охорони здоров’я Великої Британії Каран Раджан розповів, що цей метод застосовується в медицині для відновлення функцій, які пошкодили хвороби, подібні до Covid-19.

Лікар додав, що нюхова вправа працює не для всіх, бо в кожного своя будова тіла.

Нещодавно лікар Михайло Зільбермінт із приміської лікарні в Бетесді (штат Меріленд) повідомив, щодо наслідків коронавірусу, разом з ураженням легень та проблемами з нирками та серцем, може додатися розвиток цукрового діабету.

Джерело: BuzzFeed News