Інколи не важливо, де та як чоловік робить пропозицію своїй коханій – на власній кухні, у парку, кінотеатрі, на вершині Ейфелевої вежі чи навіть у місцевій забігайлівці. Адже головним у цій історії є не місце, а кохання.

Приміром, у 2019 році чоловік вечеряв зі своєю дівчиною в одному із закладів фастфуду. Він опустився на одне коліно перед своєю обраницею, яка відповіла згодою, та одягнув їй перстень на палець під оплески решти відвідувачів та персоналу. Відео пропозиції стало вірусним і молодятам запропонували свою допомогу в організації весілля провідні світові бренди.

Якщо ж ви хочете зробити пропозицію своїй коханій незабутньою та ще й у День святого Валентина, а у вас брак ідей, то з цим допоможе старий добрий кінематограф. Уявити та відчути себе однією із зірок Голлівуду цілком можливо.

Факти ICTV пропонують п’ятірку оригінальних ідей для пропозиції руки та серця у День святого Валентина із популярних та романтичних стрічок.

Красуня

У фільмі Геррі Маршалла представлена одна із найвідоміших сцен освідчення в історії кінематографу.

У ній головний герой Едвард (Річард Гір) приїжджає до будинку Вівіан (Джулія Робертс) на білому авто з відкритим люком. З букетом троянд у зубах він лізе пожежними сходами та зізнається дівчині у коханні.

— Ласкаво просимо до Голлівуду! Про що ти мрієш? Всі приходять сюди, це Голлівуд, країна мрій. Деякі мрії збуваються, деякі ні, але продовжуй мріяти – це Голлівуд. Завжди час мріяти, тому продовжуй, – закінчується такими словами фільм.

10 причин моєї ненависті

У цій стрічці надзвичайно чуттєвим є жест головної героїні Кет (Джулія Стайлз), яка перед усім класом зі слізьми на очах читає свій вірш про те, як “ненавидить” Патріка (Хіт Леджер).

Втім, значно ексцентричнішою та більш видовищною є витівка самого Патріка, який на очах усієї школи виконує Can’t Take My Eyes Off You. І хоча за сюжетом герой лише починає закохуватися у героїню, менш романтичним епізод від цього не стає.

Заміж у високосний рік

Хто з дівчат не мріяв отримати пропозицію на вершині величезної скелі із приголомшливим видом на океан? Звісно, ми не агітуємо тероризувати посольства чи аеропорту у період пандемії, щоб терміново вирушити до Ірландії, Ісландії чи Норвегії.

Головна героїня стрічки Анна (Емі Адамс) під час своєї поїздки до Ірландії, щоб зробити пропозицію хлопцю, закохується у місцевого шинкаря Деклана (Меттью Гуд).

За класичним сценарієм романтичних комедій все обертається з ніг на голову. У фіналі вона зізнається у коханні Деклану, а той стає на одне коліно та робить дівчині пропозицію.

— От уже не думала, що побачу тебе на одному коліні, – швидко реагує Анна. — Ваш відповідь, Анна з Бостона? – запитує Деклан.

Звичайно, вона скаже Так.

Реальне кохання

Однією з найвідоміших сцен стрічки Річарда Кертіса є момент, в якому безнадійно закоханий у дружину свого найкращого друга Марк (Ендрю Лінкольн) зізнається Джульєт (Кіра Найтлі) у коханні на порозі її будинку.

Він зробив це за допомогою табличок. На одному з листів написано: Для мене ти ідеал.

Джульєт не в силах встояти перед таким жестом, ніжно цілує Марка.

Освідчення

Героїня Сандри Баллок – надмірний канадський бос Маргарет, якій світить депортація, якщо вона не знайде спосіб легально залишитися у країні, приміром вийти заміж.

“Щасливчиком” стає її помічник Ендрю (Раян Рейнолдс), якому вона загрожує звільненням у разі відмови. Спершу він відмовляється і Маргарет доводиться робити йому пропозицію на колінах просто посеред вулиці.

У фіналі фіктивні закохані по-справжньому закохуються один в одного і тепер черга опускатися на одне коліно належить Ендрю, який робить це в офісі перед усіма працівниками.

У 2021 році День святого Валентина припадає на неділю, а локдаун вже не діятиме, тому українці зможуть відсвяткувати День закоханих повноцінно. Факти ICTV також розповідали про історію цього свята.