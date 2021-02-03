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Вікторія Гірко |

Яке свято сьогодні, 3 лютого

3 лютого вшановують пам’ять преподобного Максима Грека. Здавна святий Максим вважався розрадником.

3 лютого свято

Прийнято вважати, що він допомагає людям впоратися з усіма бідами. Крім того, християни молилися йому про заступництво за вдів і сиріт.

Кожна людина у Максимів день повинна була згадати добрим словом всіх, хто коли-небудь приходив їй на допомогу, а також допомогти в чомусь у відповідь.

День ангела 3 лютого святкують Агнія, Анастасія, Ганна, Євген, Іван, Ілля, Максим.

Також 3 лютого вважається Всесвітнім днем вільного кохання.

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Народні прикмети на 3 лютого

  • Ясна погода 3 лютого – чекай довгих морозів.
  • Якщо у цей день подружжя, взявшись за руки, струсить сніг з дерева, що росте у їхньому дворі, то це гарантує їм процвітання і щастя.
  • На Максима якщо зробиш добру справу, то добро обов’язково тобі повернеться.

Що не можна робити 3 лютого

  • Не варто сьогодні зловживати шкідливою їжею.
  • Не можна позичати предмети побуту.
  • Заборонено лихословити.

Календар свят на лютий 2021

У повному календарі свят на лютий 2021 більше десятка цікавих дат.

Найбільш популярним святом останнього місяця зими є День святого Валентина (14 лютого).

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