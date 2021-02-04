5 лютого – День ангела Катерини. Це ім’я має давньогрецьке коріння і означає чиста, непорочна. Воно користується популярністю в Україні.
Власниці імені часто спокійні і терплячі, легко знаходять спільну мову з навколишніми.
Нерідко Каті рано дорослішають і починають допомагати батькам у всьому.
В іменини Катерини Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.
Привітання з Днем ангела Катерини в СМС
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Катерина – ім’я знатне,
Не раз звучало у віках.
Хай буде щастям життя багате,
Фортуна носить на руках!
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У День Святої Катерини
Радості, любові і сили
Я тобі бажаю тихо,
Щоб не почуло лихо.
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Будь стрункою, немов балерина,
Гарною, бажаною, як весна!
Нехай тобі щастить, Катерино!
Ти для щастя народжена!
Привітання з Днем ангела Катерини в листівках
Календар церковних свят
Протягом 2021 року на українців чекає низка церковних свят.
Серед них одне з найбільших – Великдень.
Докладний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі на Фактах ICTV.