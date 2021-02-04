PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

День ангела Катерини: найкращі привітання у СМС і листівках

5 лютого – День ангела Катерини. Це ім’я має давньогрецьке коріння і означає чиста, непорочна. Воно користується популярністю в Україні.

День ангела Катерини: найкращі привітання у СМС і листівках

Власниці імені часто спокійні і терплячі, легко знаходять спільну мову з навколишніми.

Нерідко Каті рано дорослішають і починають допомагати батькам у всьому.

В іменини Катерини Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Привітання з Днем ангела Катерини в СМС

***

Катерина – ім’я знатне,

Не раз звучало у віках.

Хай буде щастям життя багате,

Фортуна носить на руках!

***

У День Святої Катерини

Радості, любові і сили

Я тобі бажаю тихо,

Щоб не почуло лихо.

***

Будь стрункою, немов балерина,

Гарною, бажаною, як весна!

Нехай тобі щастить, Катерино!

Ти для щастя народжена!

Читайте
Церковний календар на лютий 2021

Привітання з Днем ангела Катерини в листівках

День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины День ангела Екатерины

Календар церковних свят

Протягом 2021 року на українців чекає низка церковних свят.

Серед них одне з найбільших – Великдень.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі на Фактах ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка