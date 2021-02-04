5 лютого – День ангела Катерини. Це ім’я має давньогрецьке коріння і означає чиста, непорочна. Воно користується популярністю в Україні.

Власниці імені часто спокійні і терплячі, легко знаходять спільну мову з навколишніми.

Нерідко Каті рано дорослішають і починають допомагати батькам у всьому.

В іменини Катерини Факти ICTV підготували найкращі привітання в СМС і листівках.

Привітання з Днем ангела Катерини в СМС

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Катерина – ім’я знатне,

Не раз звучало у віках.

Хай буде щастям життя багате,

Фортуна носить на руках!

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У День Святої Катерини

Радості, любові і сили

Я тобі бажаю тихо,

Щоб не почуло лихо.

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Будь стрункою, немов балерина,

Гарною, бажаною, як весна!

Нехай тобі щастить, Катерино!

Ти для щастя народжена!

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Привітання з Днем ангела Катерини в листівках

Календар церковних свят

Протягом 2021 року на українців чекає низка церковних свят.

Серед них одне з найбільших – Великдень.

Докладний календар церковних свят на 2021 рік читайте у матеріалі на Фактах ICTV.