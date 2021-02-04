День ангела Тимофія припадає на 4 лютого. У перекладі з грецької ім’я означає той, хто шанує бога.

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік.

Зазвичай, носії цього імені спокійні та терплячі, мають гарні стосунки з жінками. Про чоловіків на ім’я Тимофій часто кажуть душа компанії.

Ми зібрали для вас красиві листівки з днем ангела Тимофія, аби ви могли привітати своїх чоловіків зі святом!

СМС до дня ангела Тимофія

Сильний, мужній і простий,

Одним словом – молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо – ти такий!

Тимофій, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм –

Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,

Друзів прибуло багато.

Квіти є і подарунки,

І обійми, й поцілунки.

Але головне у тому,

Щоб й надалі цьому дому

Посміхалась Доля щиро,

Щоб жили Надія й Віра,

І Любов, розправив крила,

Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Тимофій,

Прийми привітання!

Календар церковних свят на лютий 2021

Одне з найважливіших свят лютого – Стрітення Господнє, яке відзначають 15 числа.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.