День ангела Тимофія припадає на 4 лютого. У перекладі з грецької ім’я означає той, хто шанує бога.
Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік.
Зазвичай, носії цього імені спокійні та терплячі, мають гарні стосунки з жінками. Про чоловіків на ім’я Тимофій часто кажуть душа компанії.
Ми зібрали для вас красиві листівки з днем ангела Тимофія, аби ви могли привітати своїх чоловіків зі святом!
СМС до дня ангела Тимофія
Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!
***
У Тимофія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!
Календар церковних свят на лютий 2021
Одне з найважливіших свят лютого – Стрітення Господнє, яке відзначають 15 числа.
Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.