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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Тимофія: привітання в листівках та СМС

День ангела Тимофія припадає на 4 лютого. У перекладі з грецької ім’я означає той, хто шанує бога.

мужчина парень

Цікаво, що за православним календарем ім’я Тимофій згадується 20 разів за рік.

Зазвичай, носії цього імені спокійні та терплячі, мають гарні стосунки з жінками. Про чоловіків на ім’я Тимофій часто кажуть душа компанії. 

Ми зібрали для вас красиві листівки з днем ангела Тимофія, аби ви могли привітати своїх чоловіків зі святом!

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З Днем ангела Тимофія

З Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

Привітання з Днем ангела Тимофія у листівках

СМС до дня ангела Тимофія

Сильний, мужній і простий,
Одним словом – молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо – ти такий!
Тимофій, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм –
Будь завжди ти золотим!

***

У Тимофія нині свято,
Друзів прибуло багато.
Квіти є і подарунки,
І обійми, й поцілунки.
Але головне у тому,
Щоб й надалі цьому дому
Посміхалась Доля щиро,
Щоб жили Надія й Віра,
І Любов, розправив крила,
Кожне серце тут зігріла.

***

Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Тимофій,
Прийми привітання!

Календар церковних свят на лютий 2021

Одне з найважливіших свят лютого – Стрітення Господнє, яке відзначають 15 числа.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і друзів.

Фото: Dreamstime

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