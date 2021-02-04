Гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на 2021 рік склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

2021 – рік Білого Бика, пов’язаний зі стихією металу. Бик в астрології вважається символом працьовитості, завзятості, терпіння, врівноваженості та витривалості. Ми всі багато працюватимемо, однак методи доведеться міняти.

Настав час впроваджувати сучасні технології, переходити на новий формат навчання і діяльності. Все це зумовлено з’єднанням гігантів Юпітера і Сатурна в першому градусі Водолія, що належить до стихії Повітря. Основний астрологічний фактор 2021 року – напружені аспекти Юпітера з Ураном і Сатурна з Ураном. Це викличе глобальну політичну нестабільність.

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Особливо складні періоди нас чекають у лютому, червні та грудні 2021 року. У ці періоди спілкування літніх людей і молодого покоління призводить до серйозних конфліктів. 2021 рік – це боротьба нового з безперспективним минулим, яке вичерпало себе.

Коли закінчиться пандемія коронавірусу

Із 20 грудня 2020 Сатурн і Юпітер йдуть від впливу Плутона, тому всі неприємності, пов’язані з коронавірусом, поступово слабшатимуть. І в цілому людство в 2021 році зможе впоратися з пандемією, багато в чому завдяки колективному імунітету, вакцинації та новим схемам лікування, а також деякого пробудження. У 2020 році всі жили в страху, але тепер істина прояснюється. Коронавірус ослабне і стане стандартною сезонною вірусною інфекцією. Світ повернеться в нормальний ритм життя, буде вжито заходів, які дадуть змогу обмежити економічний збиток.

Із 4 до 6 червня Марс в Раку стає в опозицію до Плутона в Козерогові – протистояння двох агресивних планет, вплив опозиції відчуватиметься два-три тижні. Може кардинально змінитися глобальний вектор міжнародних відносин. Тим паче, цей транзит збігається з коридором затемнень і напруженим аспектом Сатурна з Ураном. Мабуть, червень – стане найскладнішим місяцем 2021 року. Добре, що в цей період Юпітер ненадовго зайде у знак Риб – з 14 травня до 28 липня, що сприяє оптимістичним настроям і щасливому завершенню.

У 2021 році активізується енергія Водолія, який відповідає за все нове і сучасне, об’єднання, дружбу, свободу та незалежність. Пріоритети і цінності докорінно змінюватимуться. Знання та інформація будуть цінуватися найбільше. Люди прагнутимуть вирішувати всі конфлікти мирним шляхом, домовлятися, шукати взаємний інтерес.

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Водолій – знак революційних перетворень, оновлення, що, в результаті сприяє технічному і соціальному прогресу. Звісно, все це відбуватиметься з перешкодами. Цілком ймовірно, що 2021 рік буде неврожайним. Прагніть до нового у всіх сенсах, розвивайтеся, навчайтеся новим сучасним професіям, знаходьте групи за інтересами, друзів і однодумців, переводьте бізнес в інтернет.

У 2021 році відбудеться чотири затемнення. Перший коридор затемнень з 26 травня до 10 червня, другий – із 19 листопада до 4 грудня. Під час затемнень а також за день до і після коридору затемнень слід поводитися максимально обережно, уникати екстриму, намагатися не починати важливих справ, а присвятити час відпочинку, повсякденним справам або самопізнанню.

До 19 липня – Чорний Місяць. У багатьох людей зміниться ставлення до матеріального світу, свого тіла, грошей. Якщо людина чинить несправедливо в фінансових питаннях, то вона починає зазнавати грошових та енергетичних втрат. З 19 липня люди почуватимуться більш вільно в матеріальному плані – майнові питання, які довго не вирішувались, нарешті отримають своє завершення. Багато людей погасять кредити, повернуть борги або отримають заборгованості із заробітної плати.

Періоди ретроградного Меркурія знайомі всім. У 2021 році ретроградність Меркурія виключно в знаках повітряної стихії: з 30 січня до 21 лютого в знаку Водолій; з 30 травня до 23 червня в знаку Близнюки; з 27 вересня до 18 жовтня в знаку Терези. У багатьох людей будуть виражені проблеми в справах і особистому житті. У ці періоди потрібно більше часу, енергії та сил для вирішення тих чи інших питань. У періоди ретроградності Меркурія потрібні додаткові умови і якісь особливі обставини для того, щоб проявити себе і реалізувати те, що заплановано раніше. Тому не рекомендується що-небудь починати в ці періоди.

Із 19 грудня 2020 до 29 грудня 2021 Юпітер рухається знаком Водолія, але ненадовго планета великого щастя зайде в знак Риб, тому період з 14 травня до 28 липня – оптимальний час для планування далеких поїздок. При цьому для початку поїздок краще пропустити коридор затемнень 26 травня – 10 липня. Із 30 травня до 23 червня період ретроградного Меркурія в знаку Близнюки. Тому якщо відпустка потрапляє на цей період, будьте готові до різноманітних затримок, скасувань рейсів, втрати грошей і документів, запізнень та інших неприємностей.

Венера буде ретроградною з 19 грудня 2021 до 29 січня 2022 року в знаку Козеріг. У цей час можливе повернення до минулих стосунків або перегляд життєвих позицій. Не рекомендується купувати коштовності і предмети розкоші, інвестувати великі суми грошей, а також реєструвати шлюб.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.