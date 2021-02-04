Магнітні бурі у лютому 2021: дати магнітних бур

У лютому не прогнозуються сильні магнітні бурі.

Лише у період з 1 до 3 лютого будуть відчуватися незначні коливання.

Однак, згідно з класифікацією, ці коливання навіть не дотягують до G1 (найслабша магнітна буря. – Ред.).

Як магнітні бурі впливають на стан людини

Під час бур знижується рівень кисню, що призводить до гіпоксії (кисневе голодування тканин організму, зокрема мозку. – Ред.).

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Тому під час магнітних бур у людей часто спостерігається втома, головний біль. Особливо стан здоров’я погіршується у гіпертоніків, а також у тих, хто страждає на бронхіальну астму.

Також під час магнітних бур у людей зростає кількість адреналіну і кортизолу, а це призводить до дратівливості, безпричинної тривоги.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

Під час магнітних бур відмовтеся від вживання алкоголю, жирної їжі. Також менше додавайте солі у свої страви. Варто додати в раціон продукти, що містять калій, кальцій і магній, які сприяють правильній роботі судин. Пийте більше рідини та будьте обережні зі значними фізичними навантаженнями.

Магнітні бурі у 2021 році

До магнитних бур краще готуватися заздаегідь, аби зменшити їх вплив на свій організм.

Тому слідкуйте за календарем магнітних бур на 2021 рік від Фактів ICTV.