Криптовалюта Dogecoin різко зросла в ціні після мемів Маска у Twitter

Відома криптовалюта Dogecoin за останні декілька годин різко зросла в ціні.

Це сталося після того, як засновник компаній Tesla та SpaсeX Ілон Маск опублікував декілька мемів у своєму Twitter.

Мільярдер поширив фотографію з ракетою-носієм Falcon 9, яка пролітяє повз Місяць, і підписав її Doge.

Платформи, які відстежують вартість криптовалюти у реальному часі, почали повідомляти про різке здорожчання Dogecoin.

Станом на 13.00 4 лютого вартість Dogecoin зросла на понад 50%. Експерти пов’язують це саме з повідомленнями Ілона Маска.

Засновник Tesla відповів на це черговим мемом: він опублікував картинку, що нагадує сцену народження Сімби у культовому мультфільмі Король лев.

Сам Ілон Маск зображений в образі мандрила Рафіка, який тримає в руках Сімбу, тобто Доге – символ криптовалюти Dogecoin.

Ціна на Bitcoin

Протягом січня 2021 року спостерігається значне зростання ціни на криптовалюту Bitcoin.

Експерти називають такі причини здорожчання криптовалюти: це планове зменшення емісії Bitcoin, часті випадки спекуляцій під час купівлі валюти, а також пандемія коронавірусу.

Чи зростатиме ціна на криптовалюти і чи варто в них зараз вкладатися, читайте на Фактах ICTV.