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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Повертаються 20-градусні морози: погода на вихідні в Україні (КАРТА)

В суботу, 6 лютого, синоптики прогнозують мокрий сніг у південних, західних, а також у Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

погода

Вночі в північних регіонах місцями похолодає до -16 градусів, а вдень – від -4 до -10.

На Півдні країни нічна температура сягатиме -1 -7, вдень -3 +3.

У Центрі вночі – від -8 до -16, вдень потепліє до -2 -7.

У східних регіонах також очікуються значні морози в нічний час доби – до -13, вдень у діапазоні -2 -7.

На Заході України вночі -2 -8, в денний час – від -6 до +2.

У Києві без істотних опадів, вночі -11 -13, а вдень -5 -7.

 

Погода 6 лютого

У неділю, 7 лютого, невеликий сніг очікується на північному заході, в центральних, а також Житомирській та Київській областях.

На Півночі України вночі -11 -21, вдень – від -6 до -13.

У східних областях вночі до -15, денна температура становитиме -2 -8.

Максимум -16 очікується вночі в Центрі, а вдень -5 -10.

На Півдні в нічний час -2 -8, вдень до -3, у західних областях вночі – від -3 до -10, вдень до -5, на Закарпатті +10.

У Києві сніг, вночі -14 -16, вдень до 10 градусів морозу.

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