Blanc розробила нову захисну маску від Covid-19

Американська компанія Blanc розробила нову захисну маску від коронавірусу. Її вже можна придбати від $99 до $199 на краудфандинговій платформі Kickstarter.

Головною особливістю масок є те, що вони повністю закривають обличчя (зокрема очі). Розробники маски попередили, що її можна носити не більше трьох-чотирьох годин на день.

Її випустили у різних кольорах – білому, чорному, червоному, зеленому, синьому, жовтому і рожевому. Також за допомогою передніх панелей маски можна змінювати візерунки, кольори та текстури пристрою, щоб створити новий образ та показати їхню унікальну індивідуальність та настрій протягом декількох хвилин.

Маска Blanc має футуристичний дизайн і високий ступінь захисту завдяки використанню спеціальних багаторазових HEPA-фільтрів, що не пропускають понад 99% пилу, але забезпечують надходження свіжого повітря протягом 14 днів. Шолом щільно прилягає до обличчя, також його можна індивідуально відрегулювати.











Стиль та захист: у США розробили маску проти Covid-19 на все обличчя / 3 фотографии

Учасники стартапу хочуть випустити додатковий модуль, який дозволить змінювати голос. Також можливий випуск інших аксесуарів, до яких сходять системи доповненої реальності.

Розумна маска від Covid-19

Школярі із Дніпра розробили розумну маску, яка в умовах пандемії може значно полегшити роботу медикам.

Щоб виміряти температуру тіла, частоту дихання та насичення киснем крові знадобиться лише півхвилини. А всі дані автоматично надійдуть до смартфона завдяки спеціально розробленому додатку. Приблизна вартість маски – 500 грн.