У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою.

Водночас в останній місяць зими не буде офіційних свят і додаткових вихідних.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Список православних свят у лютому 2021

1 лютого – преподобного Макарія Єгипетського

2 лютого – преподобного Євфимія Великого

3 лютого – преподобного Максима Грека

4 лютого – апостола Тимофія

5 лютого – священномучеників Климента і Агафангела

6 лютого – преподобної Ксенії

7 лютого – ікони Божої Матері Утамуй мої печалі, святителя Григорія Богослова

8 лютого – преподобних Ксенофонта, дружини його Марії і синів їхніх Аркадія та Іоанна

9 лютого – перенесення мощей святителя Іоанна Златоуста

10 лютого – преподобного Єфрема Сіріна

11 лютого – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця, святителя Лаврентія

12 лютого – собор святителів Василя Великого, Григорія Богослова і Івана Златоуста

13 лютого – святителя Микити

14 лютого – передсвяття Стрітення Господнього

15 лютого – Стрітення Господнє

16 лютого – рівноапостольного Миколая, праведного Симеона і Анни пророчиці

17 лютого – преподобного Ісидора Пелусіотського, праведного Кирила Новоезерського

18 лютого – ікони Божої Матері Стягнення загиблих, мучениці Агафії

19 лютого – преподобних Варсонофія Великого та Іоанна Пророка

20 лютого – 1 003 Нікомидійських мученики

21 лютого – пророка Захарія Серповидця, великомученика Феодора Стратилата

22-28 лютого – тиждень Митаря і Фарисея (це суцільна седмиця, коли немає посту)

22 лютого – мученика Никифора

23 лютого – ікони Божої Матері Вогневидна

24 лютого – священномученика Власія, преподобного Дмитра Прилуцького

25 лютого – Іверської ікони Божої Матері

26 лютого – священномучеників Василя і Гавриїла

27 лютого – преподобного Авксентія, рівноапостольного Кирила

28 лютого – Віленська ікона Божої Матері, тиждень про блудного сина.

Православні свята у 2021

У церковному календарі на 2021 рік зібрані всі великі православні свята, а також інформація про те, коли Масляна, багатоденні й одноденні пости, поминальні дні.

Повний православний календар на 2021 дивіться на Фактах ICTV.