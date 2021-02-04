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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Україну накриють дощі: погода на 4 лютого (КАРТА)

В Україні синоптики 4 лютого прогнозують дощі в більшості областей.

pogoda

У західних регіонах пройдуть дощі. Температура вдень 4°…8°, вночі  2°…4°.

На Півночі країни прогнозують мокрий сніг. Повітря вдень прогріється до 5°, вночі до 4°.

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У центральних і східних областях пройдуть дощі. Вдень 2°…6°, вночі 2°…4°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощів. Температура вдень 6°…10°, вночі 2°…4°.

Погода на 4 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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