Погода на 4 лютого 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україні синоптики 4 лютого прогнозують дощі в більшості областей.

У західних регіонах пройдуть дощі. Температура вдень 4°…8°, вночі 2°…4°.

На Півночі країни прогнозують мокрий сніг. Повітря вдень прогріється до 5°, вночі до 4°.

У центральних і східних областях пройдуть дощі. Вдень 2°…6°, вночі 2°…4°.

Жителям південних регіонів варто приготуватися до дощів. Температура вдень 6°…10°, вночі 2°…4°.

Прогноз погоди на лютий

У лютому 2021 року синоптики прогнозують помірні морози. Останній місяць зими буде сніжним, часом можливий сніг із дощем.

Детальний прогноз погоди на лютий 2021 дивіться на Фактах ICTV.