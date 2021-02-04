4 лютого в Україні не відзначають ніяких державних свят, проте в цей день є одна важлива дата світового масштабу.

4 лютого – яке сьогодні свято

У всьому світі відзначають День боротьби проти раку. Цей захід щорічно організовує Міжнародний протираковий союз.

У цей день небайдужі привертають увагу суспільства до глобальної проблеми, нагадують про те, наскільки небезпечні і поширені зараз онкологічні захворювання.

Кожен рік, починаючи з 2008, Всесвітній день боротьби проти раку проходить під певною темою. У 2020 році вона звучить: Я є і буду.

Іменини святкують Георгій, Єфим, Іван, Йосип, Макар, Микола, Петро, Тимофій.

Також 4 лютого вшановується пам’ять святого Тимофія. У народі його називали напівзимником, оскільки цей день вважається серединою зими.

Народні прикмети на 4 лютого:

Якщо вдень світить сонце – чекайте на весну раніше.

Снігопад цього дня віщує добрий урожай влітку і восени.

Якщо почалася завірюха, то, за прикметою, така погода триватиме ще тиждень.

Сни, які сняться на Тимофія, вважаються віщими.

Що не можна робити 4 лютого:

З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.