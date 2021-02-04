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Факти / Lifestyle
Юлія Клєцова |

Яке свято 5 лютого

5 лютого – Всесвітній день Нутелли. Його відзначають щорічно, починаючи з 2007 року. Американка Сара Россо – блогер, яка проживає в Італії, запропонувала провести 5 лютого 2007 року Всесвітній день Нутелли.

Какой праздник сегодня, 5 февраля

Ініціатива була підхоплена мільйонами шанувальників шоколадної пасти.

5 лютого – яке сьогодні свято

Також 5 лютого католики відзначають День святої Агати. Її вважають небесною захисницею від природних катастроф.

У День святої Агати освячується хліб, сіль і вода, завдяки яким місце, де вони знаходяться, охороняється від пожеж і ударів блискавки. Віряни кидають у вогонь освячені продукти, щоб врятувати свої житла від бурхливого вогню.

Іменини 5 лютого відзначають Гавриїл, Георгій, Юхим, Іван, Йосип, Леонтій, Макар, Микола, Петро, Тимофій, Анастасія та Яків.

Народні прикмети на 5 лютого:

  • Сонячний день – до ранньої весни.
  • Якщо синиці голосно щебечуть вранці – до морозів.
  • Багато снігу лежить на землі – до багатого врожаю.
  • Сильний мороз – до ранньої весни.
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Календар свят на лютий 2021

Що не можна робити 5 лютого:

  • Сваритися з родичами.
  • Перебувати в неприбраному будинку.

Календар свят на лютий

У православному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє, яке завжди відзначають 15 лютого.

Це одне з дев’яти дванадесятих неперехідних свят, тобто з незмінною датою.

Детальний календар церковних свят на лютий 2021, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Dreamstime

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