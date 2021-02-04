За паспортом вона Вангелія Гуштерова, в народі просто – баба Ванга. Одне з її перших пророцтв стосуватиметься керівника СРСР.

Вона скаже про смерть Сталіна в кінці 1952 року. Відповідальні органи про це почують. Провидицю навіть посадять в болгарську тюрму на понад пів року.

Та Коба таки помре у березні 1953 року. Все справдиться майже до дрібниць. Вангу випустять з в’язниці за два місяці, після цього її сприйматимуть всерйоз.

Безпомилково вона говорила як про події близького, так і далекого майбутнього. Не завжди все було аж так очевидно. У 1969 році вона розкаже, що бачить гідну жінку в помаранчево-жовтій сукні в диму і вогні.

Того дня трапиться багато містичного. Під своє яскраве шафранове сарі Ганді чомусь відмовиться вдягати куленепробивний жилет, хоча носила його постійно останні роки. Один з охоронців випустить в неї 30 куль з пістолета-кулемета. То ж все буде в диму та вогні.

Тоді стане зрозуміло. Для Ванги не мають значення ані відстані, ані часові відрізки. То ж якось вона заговорить і про інший далекий континент.

Страх, страх! Брати американські впадуть, їх заклюють птахи залізні. З кущів вовки витимуть. Кров безневинна поллється рікою, – пророкувала Ванга у 1989 році.

Воно збудиться у 2001 році. Птахами виявилися викрадені терористами літаки. Конспірологи помітили і те, що Кущ з англійської вимовляється як Буш, що співзвучно із прізвищем президента, який був тоді при владі у Сполучених Штатах.

Друзі і рідні Ванги розповідають, що вона залишила пророцтва аж до 2036 року і стверджують, серед них було і те, що свідчило про появу смертельно небезпечного вірусу.

Будинок провидиці, що славилася на увесь пострадянський простір, виглядає доволі скромно. Аби потрапити до баби Ванги люди з ночі ставили намети і лишалися там спати.

Яким чином Ванга допомагала людям і з чим до неї йшли – про це говорять безліч подарунків , які тут усюди.

У своїй кімнаті провидиця зачинялася, щоб поновити сили після важких сеансів. Ванга, як кажуть, шалено втомлювалася, бо працювала з дев’ятої ранку до шостої вечора.

Сліпою вона була з дитинства. У 12-річному віці, коли дівчина поверталася додому, вихор урагану підхопив її вгору і відкинув на сотні метрів. Пісок засипав очі, місцеві лікарі були безсилі.

Та свій надзвичайний дар Вангелія Гуштерова отримає не тоді, а лише згодом, стверджує її племінник. Все життя вона працюватиме безкоштовно, прийматиме лише подарунки.

Офіційно комуністична влада Болгарії здібності Ванги ніколи не визнавала. Але не визнаючи на це, влада не згаяла шансу заробити на ній. У 1967 році її сеанси зробили платними. Квитки можна було придбати у спеціальній касі

Іноземці за візит платили $50, місцеві удвічі менше. За рік вона приймала майже 100 тис. людей. Більше того – Вангелію Гуштерову зробили старшим науковим співробітником в одному з інститутів.

Генсеки, міністри, відомі політики теж прагнули дізнатися своє майбутнє. Кажуть, що її тет-а-тет із дорогим Леонідом Іллічом тривав лише декілька хвилин. На довше приїхав прес-секретар першого російського президента Єльцина Сергій Мєдвєдєв.

Він питатиме, чи виграє Єльцин вибори і отримає схвальну відповідь. Згодом він зіграє самого себе у серіалі Вангелія і розповість про ті події.

Та найчастіше Вангу відвідуватимуть звісно болгарські лідери. В будинку провидиці досі є неймовірно дорогий блакитний меблевий гарнітур. Це подарунок доньки генсека Болгарської компартії.

Дар віщування обмежив її свободу. У Ванги був вимкнений закордонний телефонний зв’язок. Одного разу вона захотіла поїхати до, здавалося б, дружньої Москви. Але навіть туди її не випустили.

Виявляється, що Ванга неодноразово згадувала і про Україну та її майбутнє. Стверджує її учениця Ваня Станєва, яка живе зараз у Лондоні. Вона пам’ятає свою першу зустріч з провидицею до дрібниць.

Ванга, як каже Станєва, ще у період перебудови пророкувала розпад радянської імперії і незалежність республік.

Учениця Ванги озвучила прогноз для нашої країни на найближчі роки. Це насамперед економічний прорив і завершення війни на Донбасі.

Зараз у це важко повірити, але 40 років тому у пророцтва Ванги теж не надто вірили. Багато хто і зараз вважає її проектом спецслужб. Але ж як тоді бути із численними свідками її зцілень та передбачень. Вона і день своєї смерті назвала з неймовірною точністю.

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