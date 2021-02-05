Погода в Україні на п’ятницю, 5 лютого, обіцяє бути сонячною, однак мінусова температура ще триматиметься.

На Заході країни синоптики прогнозують від +4 до -4 градусів вдень, а вночі температура триматиметься на рівні від -1 до -9.

На Півночі передбачається похолодання до -11 вночі, а вдень дійде до -7.

У східних областях України буде дещо тепліше – температура триматиметься близько нуля.

На Півдні також буде плюсова температура – до +5 градусів вдень.

Погода на вихідні

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

У неділю, 7 лютого, невеликий сніг очікується на північному заході, в центральних, а також Житомирській та Київській областях.

Детальний прогноз погоди на вихідні в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.