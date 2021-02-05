PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

Буде сонячно, але морозно: погода на 5 лютого (КАРТА)

Погода в Україні на п’ятницю, 5 лютого, обіцяє бути сонячною, однак мінусова температура ще триматиметься.

Буде сонячно, але морозно: погода на 5 лютого (КАРТА)

На Заході країни синоптики прогнозують від +4 до -4 градусів вдень, а вночі температура триматиметься на рівні від -1 до -9.

На Півночі передбачається похолодання до -11 вночі, а вдень дійде до -7.

Читайте
Удар стихії в Україні. Як негода паралізувала регіони

У східних областях України буде дещо тепліше – температура триматиметься близько нуля.

На Півдні також буде плюсова температура – до +5 градусів вдень.

погода 5 лютого

Погода на вихідні

В субботу, 6 февраля, синоптики прогнозируют мокрый снег в южных, западных, а также в Винницкой, Кировоградской и Днепропетровской областях.

У неділю, 7 лютого, невеликий сніг очікується на північному заході, в центральних, а також Житомирській та Київській областях.

Детальний прогноз погоди на вихідні в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка