6 лютого день ангела відзначають усі Ксенії. Іменини у власниць цього імені в 2021 році будуть ще чотири рази: 20 березня, 6 червня, 26 серпня та 15 вересня.

Ксенія – з грецької перекладається як гостинна, мандрівна.

Жінки з цим ім’ям мають велику силу духу. Водночас вони дуже чутливі та неврівноважені, тому їх легко образити, зачепити за живе.

У житті Ксенії більше непокояться про власну домівку, аніж переймаються професійними успіхами. Тому їх вважають прекрасними господинями.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання до дня ангела Ксенії.

СМС та привітання в прозі з днем ангела Ксенії

***

Нехай під крилами своїми

Ксеню ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ксеня, щира, добра, люба,

Завжди радуєте нас.

Побажаємо сьогодні

В цей святковий для вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для вас!

***

Ксеніє люба, мамина втіхо!

Іскрися здоров’ям, дзвіночками сміху –

Щоб радість і щастя тебе обнімали,

Щоб ангели Божі тебе вберігали!

***

Сьогодні, Ксеню, лиш для тебе

Сміється сонце просто з неба

І ніжно пахнуть квіти,

Його теплом зігріті.

І дятел на світанні

Відстукав привітання,

І мишка-шкряботушка,

Посмикала за вушко,

І котик походжає —

Тобі добра бажає.

***

Моя чудова Ксеніє, в твої іменини хочу щиро побажати справжнього жіночого щастя, розуміння і теплоти сердець від близьких людей, поваги і підтримки від колег, талану від долі, великого щастя і веселих днів від життя.

***

Дорога Ксюшо, ти дуже позитивна людина, тому я бажаю тобі завжди залишатися такою життєрадісною і променистою! Нехай твоє життя буде сповнене яскравими емоціями, захопливими подорожами і щирим коханням! Будь щаслива і нехай всі мрії здійсняться!

***

У це чудове свято я хочу побажати тобі, люба Ксеніє, бути найщасливішою і найяскравішою серед усіх. Нехай кожна мить твого життя залишає в серці лише теплий спогад, а кожна мрія неодмінно здійснюється.

День ангела Ксенії – листівки

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