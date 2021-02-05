День ангела Оксани святкують кілька разів на рік, зокрема і 6 лютого. Також іменини випадають 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня 31 січня.
Ім’я Оксана має грецьке походження й означає іноземка або гостинна.
Саме дівчаткам, які народилися під знаком зодіаку Водолій, найкраще підійде ім’я Оксана.
У дитинстві володарки імені добрі та турботливі, спокійні та слухняні дівчата, які радують своїх батьків.
Зазвичай в Оксани позитивний характер. Вона чуйна, доброзичлива, чесна та щира. Жінки на ім’я Оксана здебільшого мають правильні принципи і ніколи їх не порушують.
Якщо у вас є знайомі чи близькі володарки чарівного імені Оксана, не забудьте привітати їх з Днем ангела!
Привітання у СМС
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Нехай тебе кохання гріє,
Як сонця промені ясні,
Хай всі твої прекрасні мрії,
Здійсняться, наче уві сні!
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З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!
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Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.
Привітання у прозі
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Вітаю з іменинами, прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіх у всіх справах і задумах, чарівною краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.
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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.
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Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!
Привітання у картинках
Календар свят на лютий
Календар свят на лютий рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.
Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.
Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.