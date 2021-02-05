Коли в Україні Масляна 2021 – дата

Масляну 2021 святкуватимуть з 8 до 14 березня.

Це перехідне свято, яке українці щорічно відзначають напередодні Великого посту. Дата святкування змінюється залежно від Великодня.

За традиціями, Масляну святкують цілий тиждень до дня початку Великого посту. Щоби дізнатись точну дату, потрібно від Великодня відняти 48 днів (кількість днів посту) і саме тиждень напередодні визначеного числа і буде тижнем Масляної.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

У 2021 році початок Масляної припадає на Міжнародний жіночий день – 8 березня, а 15 березня розпочинається Великий піст.

Загалом це свято відзначають веселими гуляннями, приготуванням млинців із різноманітними начинками, а люди наїдаються смаколиками напередодні посту.

За традиціями, млинці випікають з пшеничного, кукурудзяного, житнього, гречаного та вівсяного борошна.

Календар церковних свят

У календарі церковних свят на 2021 рік найголовнішим святом для православних християн є Світле Христове Воскресіння, а його дата припадає на 2 травня.

Загалом у церковному календарі 12 дванадесятих свят, три з яких залежать від дати Великодня – Вхід Господній в Єрусалим, Вознесіння і Трійця.