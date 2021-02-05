Лев вважається одним із найпалкіших знаків зодіаку. І недарма, адже його стихія – вогонь. Йому найкраще підходять такі камені, як діамант, аквамарин, рубін, бурштин, гранат та сапфір.

Люди, які народились у період з 23 липня до 23 серпня, живуть саме під цим знаком. Факти ICTV зібрали для вас основні характеристики Лева.

Загальна характеристика Лева

Цей знак зодіаку наполегливий, амбіційний та вміє досягати своїх цілей. Він сильний, рішучий, хоробрий, емоційний та чуттєвий. Знак Лева любить увагу з боку інших людей. Він завжди готовий допомогти ближнім.

Ці люди – хороші організатори і не любить рутинну роботу. Лев однозначно є природженим лідером. Але йому складно визнавати свої помилки.

Люди під цим знаком вміють справити враження та мають авторитет на роботі.

Чоловік-Лев

За словами астролога Ренати Раєвської, чоловік-Лев, безперечно, любить увагу та компліменти. Часто він самовпевнений та самозакоханий. Це сильна особистість, яка знає собі ціну та хоче, щоб близькі ставилися до нього відповідним чином.

У роботі Лев може замикатися в собі, особливо у періоди кризи. Це доволі творчий знак зодіаку, який не може жити в рутині. Йому потрібна постійна зміна оточення.

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У стосунках Леви прагнутимуть бути головними та щоб їх любили більше. Але чоловіки-Леви не вирізняються вірністю. Вони полігамні й не рідко можуть заглядатися на інших жінок. Проте астролог не радить сильно звертати на це увагу.

Цей знак може зрадити, але це не стане причиною розлучення. Для нього існує лише одне кохання. Проте сам він зраду не пробачить. Жінка для чоловіка-Лева має бути доглянутою і теж любити себе. Вона має бути готова підтримати його у будь-який момент у моральному та фінансовому плані.

Жінка-Лев

Астролог Рената Раєвська зазначає, що жінка-Лев яскрава, енергійна та швидко забуває образи. Вона домашня та створюватиме максимальний затишок у своєму домі. Діти для неї – найголовніше у житті. Приділятиме їм максимум уваги та турботи. Вона горою стоїть за свою родину.

Завжди береже речі та фінанси. Жінка-Лев знає собі ціну, вміє себе подати та періодично буде у центрі уваги. Вона не любить критики. Їй подобається похвала щодо методів виховання, кулінарії та зовнішності.

Жінка-Лев вміє адаптуватись до будь-яких умов та може вийти успішною навіть із найскладніших ситуацій. Вона може дати мудру пораду.

У стосунках зі слабким партнером цей знак завжди буде вищим за нього та тиснутиме на нього. Тому їй більше імпонують сильні фізично та духовно люди. Вона любить увагу чоловіків. Їй подобаються експерименти у романтичному та сексуальному плані. Жінка-Лев любить широкі жести з боку сильної статі.

Сумісність Лева

Найкраща сумісність у Лева з такими знаками, як Стрілець, Овен, Водолій та Риби. Складнощі у стосунках найчастіше виникають з Дівами та Близнюками.

Подарунки для чоловіка-Лева

Лев любить розкіш. А тому дешевий подарунок для нього можна навіть не розглядати. Чоловіку під цим знаком зодіаку можна подарувати: годинник, унікальну ручку, ексклюзивну книгу, картину чи фото з його зображенням, сертифікат у дорогий СПА чи спортзал, або ж путівку на престижний курорт.

Подарунки для жінки-Лева

Жінка-Лев теж не проти, щоб її порадували чимось особливим. Це може бути вечеря в ресторані, величезний букет, сертифікат у салон на різноманітні процедури, каблучка чи інша дорогоцінна прикраса, фотосесія або ж та сама путівка на курорт.

Характеристика знаку зодіаку об’єднує риси, які можуть бути притаманні усім його представникам. Але не будемо забувати, що завжди бувають винятки, і те, що кожна людина має свою родзинку, яка вирізнятиме її серед інших.

На 2021 рік астрологи пророкують українцям багато змін та яскравих подій. Вони наголошують на тому, що він буде набагато легшим за попередній.