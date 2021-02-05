Невідомі факти із життя Ванги та пророцтва на майбутнє

Болгарська провидиця Ванга, мабуть, одна з найзагадковіших жінок ХХ століття. Її пророцтва записували на старі відеокамери сотні журналістів і згодом вони збувалися із великою точністю. До неї завжди стояли черги з відвідувачів, і вона справді допомагала там, де лікарі були безсилі.

Вожді та генсеки теж прагнули отримати консультацію щодо майбутнього. Ким вона була і як отримала свій дивовижний дар? Щоб це дізнатися і відкинути численні фейки, які ширяться про неї в інтернеті, ми звернулися до найближчих друзів та родичів Ванги та довідалися, як вона творила дива і що пророкувала на майбутнє.

Звичайний день провидиці очима її племінника

Будь-який телевізійний репортаж, знятий за часів життя Вангелії Гуштерової (повне ім’я Ванги за паспортом – Ред.), найімовірніше, покаже черги з людей, що приїхали до неї по допомогу. Вони розтягувалися на сотні метрів перед її будинком у маленькому селищі Петрич, що на кордоні Болгарії та Північної Македонії.

Складається враження, що стара жінка зовсім не мала вільного часу для себе та своєї родини. Та близькі розповідають, що це зовсім не так.

Незряча провидиця зазвичай працювала до 18:00 і навіть мала вихідні. Її племінник Огнян Стоянов згадує, що його, як і багатьох інших дітей, відправляли до бабусі на усе літо. Тож численні дива, які її супроводжували, були частиною його буденного життя:

– Це зараз сказали би “диво!”, а тоді я не бачив нічого незвичного. Наприклад, робітники, що фарбували підлогу, могли пропустити шматок, і вона точно вказувала їм місце, де вони недогледіли, могла навіть спиною стояти або у іншій частині кімнати. Коли ж я хотів найсмачніший шматок м’яса у бульйоні і черпав ковшем, казала праворуч він чи ліворуч. Завжди вгадувала.

Уже в роки його студентства, стверджує Стоянов, бабуся передбачила долі багатьох його однокурсників. Вказувала і на тих, з ким згодом були конфлікти. Його батькові не радила йти у комсомол та вступати у Комуністичну партію, бо бачила падіння комунізму тоді, коли ніхто про таке й подумати не міг.

Чи говорила колись про пандемію коронавірусу? Рідні кажуть що так, але тоді вони ще не розуміли значення її слів.

– Вона казала, що 2020-й буде дуже важким роком. Каже: Синку, готуйся, збирай на майбутнє гроші. Я запам’ятав це, так і зробив. А ще казала: Це зараз ви з друзями ходите у ресторани, п’єте каву та смієтесь. Тоді ж будете в автомобілях пити каву і палити. Я вражений, бо саме так ми виходили з друзями під час локдауну, паркувались поряд і пили каву в авто, – ділиться спогадами Стоянов.

Що чув на прийомах улюблений перекладач Ванги?

То з чим же йшли до Ванги люди? Не завжди це було прагненням побачити майбутнє. Часом відвідувачів цікавили цілком буденні речі: здоров’я або пошук того, хто зник. І оскільки до неї їхали з усього Союзу, жінці, що розмовляла на складному болгарсько-македонському діалекті, був потрібен перекладач, що працював би з нею на рівних.

Упродовж декількох років це був її сусід, тоді ще молодий хлопець Тодор Тодоров. Він розповідає, що інколи старенька радила навіть місцевій поліції.

– За часів моєї роботи був випадок: потонув у річці місцевий хлопець, його довго не могли знайти. Тоді до баби Ванги звернулася навіть не поліція, а батьки. Вона сказала: Не там шукаєте. Спустіться на 150 метрів нижче та беріть лівіше. І вона мала рацію. Це відбулося на моїх очах! Це не місцева легенда.

Часто вона працювала із травами. Сама їх не збирала, але радила, що у якій пропорції змішати і як приймати, – розповідає Тодоров. Ну, а про те, як провидиця бачила майбутнє, говорить обережно.

У неї начебто періодично наставав особливий стан, коли вона починала швидко і не зупиняючись говорити. Це могло статися у будь-який час. Тож біля провидиці майже завжди було кілька кремезних хлопців, які, за підозрами перекладача, були представниками місцевих спецслужб, приставленими, щоб не пропустити важливої інформації.

– Це були кремезні чоловіки. Вони увесь час були напружені, ловили кожне моє слово і не давали затримуватися біля Ванги в особистій розмові. Одного разу, коли це трапилося, один із них підійшов і почав штовхати мене пальцем у спину, мовчки, просто натякаючи – скоріш вже, закінчуй. Бабуся йому говорить: А ну відійди, ти тут ніхто. До Бога краще звернися.

Друг Ванги Дмитро Гачев про поважних гостей Ванги

Що гучніше гриміла на весь Радянський Союз слава болгарської “баби Ванги”, то вищі за статусом люди зверталися до неї. Дмитро Гачев потрапив до Петрича разом із другом Любомиром Левчевим, що на той час був головою спілки письменників Болгарії.

Тоді до неї додому за порадами вже регулярно навідувалася донька головного секретаря болгарської компартії Тодора Живкова Людмила, заїжджав і актор, що грав Штірліца, В’ячеслав Тихонов, та навіть батько співака Кіркорова – Бедрос.

– Тоді була така зірка – співачка Лілія Іванова. Вона порадила їй завжди, коли та летіла на гастролі літаком, вдягатися у біле. Одного разу вона забула, приїхала в аеропорт і зрозуміла, що вдягла інший колір, помчала до дому, але все ж пропустила літак. Він у той день розбився.

У 1963-му її здібностями зацікавилися науковці Болгарського інституту суггестології. “Конференцію зі світилами науки показали навіть в одному з радянських документальних фільмів про Вангу”, – розповідає Гачев. Дослідники провели безліч експериментів, однак розгадати її феномен їм не вдалося. А от статистику таки зібрали. За їхніми даними, 87% пророцтв провидиці збувалися.

– Одного разу, під час якогось невеличкого ремонту, у будинку “баби Ванги” демонтували одну зі стін. За нею знайшли безліч мікрофонів, що прослуховували кімнату, де вона працювала. Звісно, ми всі тоді усе розуміли. Спецслужби хочуть знати, з чим до неї приходили іноземні громадяни. Я вважаю, вона відчувала стеження, бо інколи просила мене вийти у сад, щоб сказати пошепки щось важливе.

Футуристичні пророцтва Ванги, які від неї чули близькі люди

Найгучнішими пророцтвами болгарської провидиці вважаються перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні, передбачення смерті Сталіна, перебудови та зникнення СРСР. Зі світових подій – це війна у Сирії та теракти 11 вересня 2001 року, що сталися у США.

Але її рідні та друзі згадують слова Вангелії, які поки що не збулися. Про надтехнологічне майбутнє, що зараз здаються науковою фантастикою.

– Я особисто чув від неї, що у майбутньому не буде ночі. Міста підсвічуватимуть величезні дзеркальні щити, встановлені в космосі, і вони світитимуть цілодобово. Тож діти дорослішатимуть, ніколи не бачивши темної ночі. Їм про це розповідатимуть на спеціальних лекціях у школі, – згадує слова Ванги її племінник Огнян Стоянов.

Це здавалося б неймовірним, та деякі зі схожих передбачень “баби Ванги” вже збулися. Наприклад, про потяги, що летять у повітрі. Такі вже є у Японії та Південній Кореї. Їхні кріплення встановлено вгорі, то ж із землі справді може здаватися, що вони летять.

Чув Стоянов, як казала бабуся і про часи, коли не буде бджіл і, відповідно, меду. У дефіциті будуть також молоко та сири, їх зможуть собі дозволити лише заможні люди. А от перекладач Тодор Тодоров чув і про успіхи, які чекатимуть людей у майбутньому.

– Вона казала те, що зараз важко зрозуміти. Наприклад, що хвороби лікуватимуть електронним способом, який розробить вчений зі США. Також про те, що в майбутньому людство колонізуватиме планети навколо. До цих подій вже, здається, залишилося не так багато часу.

Загалом, “баба Ванга” мала як абсолютно негативні страшні пророцтва – про катастрофи, війни та природні катаклізми, так і цілком позитивні – про наукові відкриття й технологічні прориви. І завжди говорила, що, незважаючи на попередження, людина сама керує своїми рішеннями, і передусім саме це створює події завтрашнього дня.