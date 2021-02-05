Що подарувати дівчині на День святого Валентина 2021

День святого Валентина – найромантичніший день року. І всі чоловіки прагнуть зробити своїм коханим жінкам особливий подарунок, який би допоміг підкреслити силу їхніх почуттів.

Якщо ви досі не визначились із подарунком, а ідей, що подарувати, бракує, Факти ICTV зібрали найкращі варіанти подарунків на День святого Валентина коханій дівчині.

Прикраса

Мінімалістичні срібні прикраси досі є трендом і коштують недорого. Під час купівлі прикраси варто звернути увагу на підвіски, сережки або браслети. Дарувати обручку не варто, якщо ви не хочете, звичайно, зробити своїй дівчині пропозицію в цей день.

Вазон

Якщо дівчина любить квіти, тоді варто їй подарувати який-небудь незвичайний вазон, що буде довго радувати її своїм цвітінням або навіть плодами.

Це може бути що-завгодно – цитрусове дерево, фікус, гортензія або навіть кактус, що квітне.

Нічник

Лампа, набір аромасвічок або оригінальний нічник стане хорошим подарунком для дівчини в День святого Валентина. Світло створить романтичну атмосферу й може бути стильним елементом декору для створення затишку.

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Сертифікат магазину спідньої білизни

Дівчині можна подарувати сертифікат магазину спідньої білизни, а якщо ви знаєте розмір, то вибрати на свій смак.

Під час купівлі спідньої білизни можуть виникнути складнощі, тому можна придбати красиву нічну сорочку.

Подорож на двох

Короткий вояж на День святого Валентина буде найкращим подарунком, оскільки враження не заміниш жодними матеріальними речами.

Подарунок буде не дуже бюджетним, але варто пам’ятати, що немає нічого кращого, ніж спланована кимось подорож-сюрприз.

Дівчата так само, як і хлопці, переймаються, що подарувати коханій людині. Навіть добре знаючи характер та захоплення, знайти найкращий подарунок у найромантичніший день року складно.

Факти ICTV вирішили полегшити дівчатам це завдання й зібрали найкращі варіанти, що подарувати хлопцеві на День святого Валентина.