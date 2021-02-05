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Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Telegram обігнав TikTok, а Instagram впав у рейтингу: найпопулярніші додатки

В оновленому рейтингу найпопулярніших у світі додатків перше місце забирає Telegram, обігнавши попереднього лідера TikTok.

Telegram обігнав TikTok, а Instagram впав у рейтингу: найпопулярніші додатки

Такі дані за січень 2021 року наводить аналітична компанія SensorTower.

За рік кількість скачувань Telegram збільшилася у 3,8 рази – до 63 млн. Найбільшою популярністю месенджер користувався в Індії та Індонезії.

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Однак, якщо враховувати кількість скачувань окремо у магазинах додатків, то в App Store сервісу Дурова дісталося лише четверте місце, а в Google Play – перше.

Друге місце за січень 2021 року дісталося TikTok. Третє і четверте місце забрали Signal і Facebook. Месенджер WhatsApp замкнув п’ятірку лідерів. А ось Instagram дістався лише до шостого місця.

Найпопулярніші додатки у світі – рейтинг

У США вимагають видалити Telegram із Google Play

Колишній посол США в Марокко Марк Гінзберг і його некомерційна організація Coalition for a Safer Web вимагають через суд видалити додаток Telegram із магазину Google Play.

В організації стверджують, що деякі користувачі Telegram закликали інших не брати участі в протестах на підтримку 45-го президента Дональда Трампа, а організовувати атаки по всій країні. Також додаток ще й використовують для продажу наркотиків.

Джерело: SensorTower

Фото: Unsplash

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