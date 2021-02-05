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Факти / Lifestyle
Людмила Богданова |

Виміряти частоту серцебиття та дихання: Google анонсував нові функції смартфонів

Компанія Google виготовлятиме смартфони з вбудованою функцією виміру серцевого ритму та частоти дихання. Це стане можливим завдяки штучному інтелекту.

Google Pixel

Щоб скористатися можливістю виміру частоти серцебиття, необхідно буде прикласти палець до камери смартфону. Дихання обчислюватиметься за допомогою відео – об’єктив фіксуватиме рухи верхньої частини тулуба.

Незабаром функції з’являться на смартфонах з операційною системою Android. Розробники повідомляють, що технологія може призвести до помилок у пульсі приблизно на 2%.

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Google показуватиме місця, де можна вакцинуватися

Карти Google будуть показувати локації, де можна вакцинуватися від коронавірусу. Інформація щодо розташування пунктів вакцинації також буде з’являтися після пошукового запиту в браузері.

Спочатку функція стане доступною у США.

Джерело: iTnews

Фото: Depositphotos

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