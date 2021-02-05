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Факти / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом

Китайська корпорація Xiaomi анонсувала перший заокруглений смартфон з екраном замість всіх граней.

Xiaomi

Останній концепт смартфона Xiaomi має склеєну в 3D-процесі скляну панель з чотирикутним вигином-водоспадом. Вигин виконаний під кутом 88 градусів.

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Телефон Xiaomi не має портів та кнопок. Сторони екрана залишаються порожніми з округлими вирізами. А частина інтерфейсу перемістилась на бокову панель.

Для створення такого екрана-водоспаду запатентували 46 новаторських технологій.

  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
  • Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом
Xiaomi презентує смартфон із екраном-водоспадом / 3 фотографии

До новаторських технологій телефона входять: п’єзоелектрична кераміка, бездротова зарядка, мікро-картка eSIM, чутливі до тиску сенсорні датчики.

Також Xiaomi представив пристрій, який зможе заряджати мобільні девайси в радіусі кількох метрів дистанційно, без кабелів і підставок.

Заряджати станція зможе кілька пристроїв одночасно з потужністю у 5 Вт на кожен.

Джерело: Xiaomi

Фото: Xiaomi

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