Нумерологія – вчення про вплив чисел на долю людини. З її допомогою можна дізнатися головні риси характеру, таланти, а також слабкі та сильні сторони особистості. В нумерології працює простий принцип роботи з числами.

До простих чисел, від одного до дев’яти, можуть бути зведені всі багатозначні цифри. І саме прості числа визначають, що принесуть за собою зміни в житті людини. Це означає, що будь-яка цифра має свої особливі властивості, символіку та значення.

Одна з нумерологічних формул – розрахунок сумісності пари за датою народження партнерів. Завдяки нумерології кожен охочий може зрозуміти, чи очікує його з партнером довготривале та щасливе майбутнє.

Сумісність пари за датою народження допоможе визначити, наскільки гармонійною буде ваш пара, а також – на які аспекти у ваших стосунках варто звернути увагу для того, щоб вони були надійними та довготривалими.

Факти ICTV з’ясували, як легко розрахувати сумісність вашої пари за датою народження.

Як розрахувати любовну сумісність за датою народження

Для кожної пари існує число, яке відображає всю суть взаємин. Сумісність пари розраховується за допомогою всіх чисел, з яких складається дата народження кожного з партнерів.

Для того, щоб визначити сумісність, вам необхідно знати число, місяць та рік народження обох партнерів. Ці числа потрібно послідовно додавати, аж поки у вас вийде однозначне число. Воно має входити у проміжок цифр від 1 до 9.

Наприклад, дата народження жінки – 28.07.1999.

Вам необхідно додати всі цифри між собою: 2 + 8 + 0 + 7 + 1 + 9 + 9 + 9 = 45. Далі потрібно складати їх доти, доки не вийде однозначне число. В цьому випадку: 4 + 5 = 9.

Наступним кроком буде розрахунок чисел в даті народження чоловіка.

Наприклад, дата народження чоловіка – 26.02.1997.

Додаємо цифри, так само, як з датою народження жінки: 2 + 6 + 0 + 2 + 1 + 9 + 9 + 7 = 36. Далі потрібно складати їх доти, доки вийде однозначне число. В такому випадку: 3 + 6 = 9.

За відповідним принципом потрібно розрахувати індивідуальні числа чоловіка та жінки. В цьому випадку: 9 + 9 = 18.

Якщо вашим результатом виявилось двозначне число, то необхідно продовжувати складати цифри до моменту, коли ви отримаєте однозначне число.

В такому випадку: 1 + 8 = 9.

Готово! Число, яке ви отримали, і буде відповіддю на питання про те, що очікує вашу пару в майбутньому. Тепер ви можете дізнатися результат розрахунку сумісності у вашій парі.

В нумерології кожна цифра має власне значення, тим самим визначаючи сумісність пари за датою народження.

Один

Число один вказує на те, що союз буде довгим та надійним. Стосунки будуть засновані на взаємоповазі, довірі та порозумінні одне з одним.

Також це число вказує на амбітність пари, яку найчастіше об’єднують спільні інтереси в житті. Такі пари рідко конфліктують, натомість надають перевагу об’єднанню зусиль для того, щоб разом досягати поставлених цілей.

Для того, щоб стосунки в парі були гармонійні та міцні, важливо розв’язувати проблеми тільки між собою.

Двійка

Партнери в таких взаєминах полюбляють романтику та сентиментальність. Проблемою може стати запальний характер одного з партнерів. В такому випадку вони будуть звинувачувати один одного та провокувати конфлікти.

Партнерам необхідно навчитися спокійно слухати один одного і шукати компроміси.

Трійка

Зв’язок між такими людьми буде довготривалим та міцним. Повага, взаємодопомога та вміння слухати – ось що сприяє гармонії в таких парах.

В нумерології трійка вказує на міцні та стабільні стосунки. У таких парах рідко відбуваються конфлікти, а якщо вони й трапляються, то партнери швидко знаходять компроміс. Такі партнери люблять аналізувати свої взаємини та працювати над їх покращенням. Вони поважають один одного, вміють слухати, а також готові розв’язувати виниклі проблеми разом.

Четвірка

Четвірка означає, що обидва партнери – однолюби. Їм комфортно разом, а в їхніх стосунках панує гармонія.

Найчастіше такі взаємини розвиваються повільно, проте з часом стають дуже міцними. Тепло в стосунках робить їх щирими. Протягом життя такі партнери працюватимуть над розвитком своїх відносин та будуть оточувати один одного турботою.

П’ятірка

В нумерології п’ятірку називають щасливим числом, тому пов’язані з ними пари оточені любов’ю та турботою.

Партнери в таких взаєминах оберігають своїх коханих та уважно ставляться до їхніх потреб. Варто звернути увагу на те, що в таких союзах партнери можуть бути досить імпульсивними. Це може стати причиною для сильної сварки, тому що кожен буде наполягати на своєму та намагатися бути в парі головним.

У таких стосунках партнерам варто звертати увагу на їх спільні інтереси та плани, тоді союз буде пристрасним та щасливим.

Шістка

Зійтися парам з цим числом вдасться не відразу, а у стосунках партнери нерідко стикаються з ревнощами.

Партнери часто можуть ставати владними та відгороджувати свого коханого від всього світу. У зв’язку з цим виникає безліч конфліктів, які можуть призвести до розставання.

Ті пари, які подолають ці труднощі, зможуть утворити щасливий та міцний союз. Фахівці в галузі нумерології рекомендують закоханим навчитися довіряти своєму партнеру.

Сімка

Під впливом сімки найчастіше утворюються пари, в яких партнери не виявляють необхідної активності та емоцій. У таких взаєминах партнери звикли відповідати за себе та не замислюватися над думкою оточуючих.

Перевагою таких пар є безмежна довіра, а також вміння не заважати другій половинці та розуміти потреби один одного.

Вісімка

У таких парах закохані відчувають сильний прояв пристрасті, але при цьому досить часто сваряться, а часом навіть ненавидять один одного. Якщо виникне сварка, вона може перерости в грандіозний скандал.

Однак жоден з них ніколи не допустить навіть думки про розлучення. Парам з таки числом необхідно навчитися керувати своїми емоціями та чути один одного.

Дев’ятка

Дев’ятка відповідає за ілюзії та фантазії, тому в таких стосунках партнери часто ідеалізують своїх коханих відпочатку. Надалі партнери неминуче стикаються з розчаруванням, розуміючи, що уявний образ їх коханого не має нічого спільного з реальністю.

Таким парам необхідно не ідеалізувати партнера, а приймати його з усіма його недоліками. В такому випадку союз закоханих буде довготривалим та гармонійним.