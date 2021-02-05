Застосунок для обходу блокування ВКонтакте – розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge – викрадав персональні дані користувачів. Про це повідомив Національний координаційний центр кібербезпеки (НКЦК) при Раді національної безпеки і оборони України.

— Розширення VK Unblock для браузерів Chrome, Edge містило шкідливий код для викрадення даних акаунтів Google (включаючи активність мобільних пристроїв, геолокацію тощо), – йдеться у повідомленні НКЦК.

У координаційному центрі зазначають, що дослідники із компанії Avast виявили, що розширення VK Unblock серед 28 інших, містило шкідливий код, який таємно збирав персональні дані користувачів.

Також за командою із керуючого сервера цей застосунок міг змінювати інформацію на веб-сторінках, зокрема і результати пошуку.

Такі шкідливі програми встановили понад 3 млн користувачів. Найбільше постраждали три країни: Франція, Україна та Бразилія. Саме на користувачів цих держав було спрямовано атаку.

Наразі шкідливі розширення заблоковані компаніями Google та Microsoft.

У вересні 2020 року стало відомо, що російська соціальна мережа ВКонтакте знову доступна в Україні.

Про це повідомила сама соцмережа заявивши, шо змогла обійти блокування в Україні у своєму мобільному додатку без використання спеціальних програм. Користувачам почали приходити листи, що треба оновити додаток і тоді ним можна користуватися їм без перешкод.

Джерело: НКЦК