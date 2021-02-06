PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Тетяна Забожко |

День ангела Оксани та Ксенії – значення імен та привітання

6 лютого День ангела відзначають жінки з іменами Ксенія та Оксана.

Привітання_дівчина

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святої блаженної Ксенії Петербурзької, яка допомагала людям осягнути Бога. За терпіння, лагідність та смирення Господь нагородив її даром прозріння.

Імена Оксана й Ксенія мають спільне походження і в перекладі з грецької означають “гостинна”, “гостя”, “мандрівниця”, “чужа”. Однак існує думка, що Оксана та Ксенія – це різні імена.

Оксани зазвичай цілеспрямовані та сильні духом. Вони легко знаходять вихід зі складних ситуацій і вміють відстоювати свою точку зору.

Ксенії завжди прагнуть до самовдосконалення, тому не люблять ледачих людей. Це чесні, чутливі, добрі, чуйні та принципові жінки.

Якщо серед ваших знайомих є жінки з такими іменами, Факти ICTV пропонують скористатись привітаннями в СМС та листівках.

Привітання в СМС

*****

Вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі бажання здійснюються якнайшвидше! Нехай твій ангел-охоронець буде поряд із тобою щомиті!

*****

Ксеніє, люба! Твоє ім’я в перекладі означає “мандрівниця”. Тож зичу, щоб усі шляхи в твоєму житті вели до щастя! Нехай твоя чарівна посмішка завжди сяє на обличчі! Миру й злагоди тобі!

Привітання в листівках

День ангела Оксани - привітання

День ангела Оксани - привітання

Календар свят на лютий 2021 року

У лютому 2021 року на українців чекає чимало свят. Уже наступної неділі, 14 лютого, весь світ відзначатиме День святого Валентина, а 15 лютого – Стрітення Господнє.

Ознайомитись із календарем свят на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка