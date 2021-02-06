6 лютого День ангела відзначають жінки з іменами Ксенія та Оксана.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святої блаженної Ксенії Петербурзької, яка допомагала людям осягнути Бога. За терпіння, лагідність та смирення Господь нагородив її даром прозріння.

Імена Оксана й Ксенія мають спільне походження і в перекладі з грецької означають “гостинна”, “гостя”, “мандрівниця”, “чужа”. Однак існує думка, що Оксана та Ксенія – це різні імена.

Оксани зазвичай цілеспрямовані та сильні духом. Вони легко знаходять вихід зі складних ситуацій і вміють відстоювати свою точку зору.

Ксенії завжди прагнуть до самовдосконалення, тому не люблять ледачих людей. Це чесні, чутливі, добрі, чуйні та принципові жінки.

Якщо серед ваших знайомих є жінки з такими іменами, Факти ICTV пропонують скористатись привітаннями в СМС та листівках.

Привітання в СМС

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Вітаю тебе, Оксано, з Днем ангела! Нехай кожен твій день буде наповнений щастям, а всі бажання здійснюються якнайшвидше! Нехай твій ангел-охоронець буде поряд із тобою щомиті!

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Ксеніє, люба! Твоє ім’я в перекладі означає “мандрівниця”. Тож зичу, щоб усі шляхи в твоєму житті вели до щастя! Нехай твоя чарівна посмішка завжди сяє на обличчі! Миру й злагоди тобі!

Привітання в листівках

Календар свят на лютий 2021 року

У лютому 2021 року на українців чекає чимало свят. Уже наступної неділі, 14 лютого, весь світ відзначатиме День святого Валентина, а 15 лютого – Стрітення Господнє.

Ознайомитись із календарем свят на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.