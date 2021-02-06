День ангела Оксани святкують кілька разів на рік, зокрема і 6 лютого. Також іменини випадають 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня і 31 січня.

Ім’я Оксана має грецьке походження й означає іноземка або гостинна.

Саме дівчаткам, які народилися під знаком зодіаку Водолій, найкраще підійде ім’я Оксана.

У дитинстві володарки імені добрі та турботливі, спокійні та слухняні дівчата, які радують своїх батьків.

Зазвичай в Оксани позитивний характер. Вона чуйна, доброзичлива, чесна та щира. Жінки на ім’я Оксана здебільшого мають правильні принципи і ніколи їх не порушують.

Якщо у вас є знайомі чи близькі володарки чарівного імені Оксана, не забудьте привітати їх з Днем ангела!

Привітання у СМС

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Нехай тебе кохання гріє,

Як сонця промені ясні,

Хай всі твої прекрасні мрії,

Здійсняться, наче уві сні!

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З днем Оксани вітаю,

Здоров’я міцного бажаю.

Щоб щастям життя вирувало,

Все тільки приємне тобі дарувало!

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Сьогодні – Оксани,

Бажаю людської пошани.

Здоров’я міцного,

Кохання палкого.

Читайте Церковний календар на лютий 2021

Привітання у прозі

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Вітаю з іменинами прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіху в усіх справах і задумах, чарівної краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

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Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.

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Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

Привітання у картинках

Календар свят на лютий

Календар свят на лютий рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.

Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.