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Факти / Lifestyle
Анастасія Дячкіна |

День ангела Оксани: значення імені та привітання

День ангела Оксани святкують кілька разів на рік, зокрема і 6 лютого. Також іменини випадають 20 березня, 6 червня, 26 серпня, 15 вересня і 31 січня.

День ангела Оксани: значення імені та привітання

Ім’я Оксана має грецьке походження й означає іноземка або гостинна.

Саме дівчаткам, які народилися під знаком зодіаку Водолій, найкраще підійде ім’я Оксана.

У дитинстві володарки імені добрі та турботливі, спокійні та слухняні дівчата, які радують своїх батьків.

Зазвичай в Оксани позитивний характер. Вона чуйна, доброзичлива, чесна та щира. Жінки на ім’я Оксана здебільшого мають правильні принципи і ніколи їх не порушують.

Якщо у вас є знайомі чи близькі володарки чарівного імені Оксана, не забудьте привітати їх з Днем ангела!

Привітання у СМС

*****

Нехай тебе кохання гріє,
Як сонця промені ясні,
Хай всі твої прекрасні мрії,
Здійсняться, наче уві сні!

*****

З днем Оксани вітаю,
Здоров’я міцного бажаю.
Щоб щастям життя вирувало,
Все тільки приємне тобі дарувало!

*****

Сьогодні – Оксани,
Бажаю людської пошани.
Здоров’я міцного,
Кохання палкого.

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Привітання у прозі

*****

Вітаю з іменинами прекрасну Оксанку! Хочеться побажати яскравого світла в житті і радісних свят душі, успіху в усіх справах і задумах, чарівної краси і неймовірної доброти серця, великих успіхів і здобутків, міцного здоров’я і чудового настрою.

*****

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю успіху у всіх життєвих сферах, гармонійних стосунків у сім’ї, жіночого щастя, особистісного зростання, здійснення найзаповітніших бажань і відсутності перешкод на шляху до цілі.

*****

Оксанко, зі святом тебе! Залишайся такою ж красивою, розумною, доброю та щирою! Купайся в увазі, отримуй все бажане і радій всім можливостям, які дарує доля! Бережи себе, лови удачу за хвіст і насолоджуйся життям!

Привітання у картинках

День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання День ангела Оксани - привітання

Календар свят на лютий

Календар свят на лютий рясніє різними датами, проте додаткових вихідних українці не отримають.

Зокрема, 14 лютого відзначають найромантичніше свято – День Святого Валентина.

Згідно з церковним календарем, 19 лютого розпочнеться Великий піст.

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