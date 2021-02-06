6 лютого Google присвятив свій дудл 25-річчю української антарктичної станції Академік Вернадський.

Розробники створили яскраву картинку із зображенням станції з українським прапором.

Поруч з нею весело граються пінгвіни.

Станція Академік Вернадський як підрозділ НАНУ була створена у лютому 1996 року.

Вона розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу.

Українські науковці вивчають зміну клімату, як ці процеси відображаються на фауні Антарктиди. У квітні 2020 року на станцію прибули учасники 25-ї Української антарктичної експедиції.

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Дудл з українською тематикою

7 грудня Google створив дудл, присвячений 120-річчю від дня народження української художниці Катерини Білокур.

На святковій картинці творці зобразили саму майстриню та її картину.

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