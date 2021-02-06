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Факти / Lifestyle
Оксана Доротюк |

Найкращі привітання у листівках з Міжнародним днем бармена

Міжнародний день бармена святкують 6 лютого.

бармен

Дату для свята обрали не випадково. Саме у цей день відзначають День святого Аманда, одного з християнських апостолів, який вважається покровителем виноробів, пивоварів та торгівців.

Святий Аманд був відомий своєю діяльністю з євангелізації виноробних регіонів Франції, Німеччини та Фландрії.

Через це Міжнародний день бармена у багатьох країнах світу призначили на 6 лютого.

В Україні це свято почали щорічно відзначати з 2008 року. Тоді Міжнародний центр барменів Planet Z спільно з київським рок-клубом Докер Паб вирішили започаткувати святкування Міжнародного дня бармена в Україні.

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Зазвичай бармени у день професійного свята влаштовують конкурси, фестивалі, на яких вони можуть продемонструвати свої вміння та професіоналізм.

Факти ICTV підготували привітання у листівках з Міжнародним днем барменів.

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Міжнародний день бармена в Україні: привітання у листівках

Календар свят на лютий

У календарі свят на лютий 2021 налічується 14 визначних дат.

У третьому місяці зими відзначають Міжнародний день стоматолога – 9 лютого, День комп’ютерника – 14 лютого, Міжнародний день онкохворої дитини – 15 лютого, День спонтанного прояву доброти – 17 лютого, Міжнародний день рідної мови – 21 лютого.

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