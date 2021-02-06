Що являє собою представник зодіакального знака Рак. Повна характеристика знака в матеріалі Фактів ICTV.

Характеристика знака зодіаку Рак

Головні риси, які відрізняють Рака від інших знаків – далекоглядність, обережність та проникливість. Головна стихія Рака – вода, а символи – сам рак, краб та серце.

Люди, які народжені під цим знаком, є емоційними та сентиментальними. Їхня натура романтична, тому вони часто занурюються у власні думки та піддаються душевним переживанням.

Раки доброзичливі та відверті, але часто їм в житті заважає їхня песимістичність та меланхолійність.

Знак зодіаку Рак – чоловік

Чоловіки, народжені під знаком Рак, є товариськими, з хорошою інтуїцією, з непоганим почуттям гумору, вони хороші психологи, що дає змогу згладжувати конфлікти. Вони вміють вислухати та почути, а ще дати непогану пораду.

З негативних якостей: такі чоловіки дратівливі та мають песимістичні погляди. Вони вкрай емоційні, хоча часто намагаються це приховати, але у деяких ситуаціях можуть доводити себе до драматичного абсурду.

Знак зодіаку Рак – жінка

Жінки, народжені під знаком Рак, є чуттєвими особистостями. Вони вміють щиро любити, створювати домашній затишок, уникати конфліктів, водночас, не зважаючи на ніжну натуру, вони мають сильний стрижень та не дозволять собі впасти. Цій жінці ви можете з легкістю довірити свої найпотаємніші секрети, бо вона вміє берегти їх та цінувати вашу дружбу.

Серед негативних якостей можна виділити наступні: з незнайомими людьми Рак-жінка поводить себе дуже сором’язливо, чим може викликати навіть негативні емоції. Вона не завжди вірить у власні сили, тому часто перекладає відповідальність на іншого чи шукає винного у своїх бідах.

Читайте: Любовний гороскоп на 2021 рік для всіх знаків зодіаку

Камінь знака зодіаку Рак

У Рака є кілька каменів-талісманів: перлина, рубін, котяче око, кришталь, целестин.

Знак зодіаку Рак – дати

Рак входить до четвертого зодіакального кола. Люди, які народились у період з 22 червня по 22 липня – представники цього знака.

Знак зодіаку Рак – сумісність

У кожного знака є інший знак, який найбільше підходить для стосунків чи навпаки.

Для Рака найбільш сумісними є Риби. Адже це дві чуттєві натури, які схожі темпераментами та сімейними цінностями. Також сумісними є Тельці, Скорпіони та Діви:

Рак та Скорпіон – будуть відданими та щирими; Рак та Телець– стосунки будуть спокійні та збалансовані; Рак та Діва – пристрасть та романтика.

Категорично не підходять: Овни, Близнюки, Терези, Стрільці, Водолії.

Який Paк в любові

Рак належить до тих знаків, які обирають пару на все життя. Розрив стосунків для них – величезна трагедія. Тому вони намагаються уникати сварок та легковажних взаємин, які можуть призвести до цього.

Раки – це люди, які хочуть бачити у партнері стабільність та надійність. Це найбільш сімейний знак, тому друга половинка ніколи не відчуватиме себе самотньо поруч із ними, адже вони сповна віддають себе коханій людині та сім’ї.

Читайте: Гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік

Подарунки для Paкa-жінки

Обираючи такій жінці подарунок, вам варто врахувати кілька моментів:

Хто ви для неї? (якщо ви не у близьких стосунках, то краще утриматись від дорогого подарунка, адже це образить її, а от від близької людина ця жінка чекає крутого подарунка, з особливим його представленням);

Раки – романтики (якщо ви не можете обрати між практичним та романтичним подарунком, от обирайте друге і точно не прогадаєте).

Подарунки для Paкa-чоловіка

Рак – водна стихія і йому подобаються речі, пов’язані з нею: махрові халати, рушники та інше.

Як ми вже казали, вони сім’янини, тому робочі інструменти для такого чоловіка стануть найкращим подарунком.

Щодо романтики, то вона теж близька Ракові, тому приготовлена романтична вечеря чи прикрашена кімната неабияк вразять сентиментального чоловіка.

Фінансовий гороскоп на 2021 рік: для всіх знаків зодіаку