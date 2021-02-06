7 лютого відзначають День народження вогнегасника, День польотів на місяць та День пудингу.
За церковним календарем віряни вшановують день святителя Григорія Богослова, що жив у III столітті та був одним із прабатьків християнства. Також Григорія називали вселенським учителем, бо мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри та роз’яснювати її істини ясно і дуже точно.
У народі його називали Григорієм-Зимовказником, бо саме за погодою 7 лютого передбачали, якою буде зима наступного року.
Також у Григор’єв день треба робити добрі справи – але потайки, щоб ніхто не знав. Тоді вони обов’язково зарахуються людині і повернуться сторицею.
А ще вважається, якщо жінці 7 лютого подарувати квіти – це до щастя.
7 лютого іменини сьогодні: Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Олександр, Пилип, Фелікс та Петро.
Прикмети на 7 лютого:
- Сніг випав на Григорія – наступна зима прийде нескоро;
- Сильний снігопад – до ранньої осені;
- Синиці весело щебечуть – до сильних морозів;
- Яка погода до обіду 7 лютого, таким буде грудень, а також січень наступного року;
- За погодою після обіду прогнозували, яким буде лютий наступного року.
Що не можна робити 7 лютого:
- Обрізати нігті, стригти волосся і плюватися;
- Виходити з дому без особливої потреби;
- Не можна важко працювати.
Календар свят на лютий
Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.
Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.