7 лютого відзначають День народження вогнегасника, День польотів на місяць та День пудингу.

За церковним календарем віряни вшановують день святителя Григорія Богослова, що жив у III столітті та був одним із прабатьків християнства. Також Григорія називали вселенським учителем, бо мав дар проникати думкою в найглибші таємниці віри та роз’яснювати її істини ясно і дуже точно.

У народі його називали Григорієм-Зимовказником, бо саме за погодою 7 лютого передбачали, якою буде зима наступного року.

Також у Григор’єв день треба робити добрі справи – але потайки, щоб ніхто не знав. Тоді вони обов’язково зарахуються людині і повернуться сторицею.

А ще вважається, якщо жінці 7 лютого подарувати квіти – це до щастя.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

7 лютого іменини сьогодні: Анатолій, Борис, Віталій, Володимир, Григорій, Дмитро, Мойсей, Олександр, Пилип, Фелікс та Петро.

Прикмети на 7 лютого:

Сніг випав на Григорія – наступна зима прийде нескоро;

Сильний снігопад – до ранньої осені;

Синиці весело щебечуть – до сильних морозів;

Яка погода до обіду 7 лютого, таким буде грудень, а також січень наступного року;

За погодою після обіду прогнозували, яким буде лютий наступного року.

Що не можна робити 7 лютого:

Обрізати нігті, стригти волосся і плюватися;

Виходити з дому без особливої потреби;

Не можна важко працювати.

Календар свят на лютий

Місяць лютий рясніє різноманітними святами. У календарі на лютий 2021 року не має державних свят, тому українці не отримають додаткових вихідних.

Втім, у лютому майже у всьому світі відзначають одне із найромантичніших свят – День святого Валентина.