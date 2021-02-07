Ментальність і особливості поведінки особи залежать від її гороскопу. Астрологи переконані, що дата народження і знак зодіаку можуть багато розповісти про характер особистості.

Існує 12 знаків зодіаку, їх класифікують за датою народження. Кожен містить певний набір характеристик, а також має свого покровителя та стихію – вважається, що вони мають на людину найбільший вплив.

Зодіакальний рік дещо відрізняється від звичайного, бо починається не в січні, а у березні – в день весняного рівнодення (21 березня).

Гороскоп дає змогу краще зрозуміти характер, ступінь активності, ставлення до людей навколо, а також взаємодію з іншими знаками.

Знаки зодіаку по місяцях – таблиця

Назва Дати Стихія Овен 21 березня – 20 квітня Вогонь Тілець 21 квітня – 21 травня Земля Близнюки 22 травня – 21 червня Повітря Рак 22 червня – 22 липня Вода Лев 23 липня – 21 серпня Вогонь Діва 22 серпня – 23 вересня Земля Терези 24 вересня – 23 жовтня Повітря Скорпіон 24 жовтня – 23 листопада Вода Стрілець 24 листопада – 22 грудня Вогонь Козеріг 23 грудня – 20 січня Земля Водолій 21 січня – 19 лютого Повітря Риби 20 лютого – 20 березня Вода

Овен

Знак зодіаку, під яким народжуються дуже цілеспрямовані та радісні люди. Вони активні та самостійні, але водночас напрочуд вперті, імпульсивні та запальні. Овен досягне задуманого будь-що, навіть якщо для цього доведеться маніпулювати. Яскраво виражені комунікативні здібності та бажання бути лідером.

Тілець

Надзвичайно стабільний знак зодіаку. Тільцям складно адаптуватися до змін, проте коли вже на щось наважаться, їхні рішення – непохитні. На противагу цій повільності Тільці дуже цілеспрямовані: якщо задумали щось, нізащо не відступлять! Внутрішня сила допомагає легко долати труднощі. Вірні, але схильні до частих сварок і скандалів.

Близнюки

Здебільшого Близнюки схильні до постійних змін. Вони не люблять одноманітність, тому весь час шукають нові враження та емоції. Кмітливість, мінливість і винахідливість допомагає легко досягати професійних висот. Знак зодіаку властивий для багатьох творчих особистостей.

Рак

Спокійні та врівноважені Раки видаються меланхолічними. Вони люблять проводити час у колі рідних, цінують спокій і тишу. Люблять фантазувати, але не кидаються в омут з головою – радше терпляче чекатимуть, допоки ситуація зміниться на їхню користь. Примхливий і водночас вразливий знак зодіаку.

Лев

Граційний і доволі темпераментний знак зодіаку. Леви дуже вимогливі до себе та близьких, тому друзів і партнера обирають прискіпливо. Не вступають першими в конфлікти та не терплять критику. Активні, щедрі та веселі, люблять бути в центрі уваги. Сильний характер нагадує про себе – Леви схильні до марнославства та авторитарності.

Діва

Практичні та педантичні Діви люблять порядок і тверезо дивляться на світ. Завзяті, працелюбні та терплячі. Цей знак зодіаку прагне стабільності, тому будь-яка позаштатна ситуація обертається для нього дискомфортом, депресією та проявами агресії.

Терези

Емоційні та чуттєві Терези чудово балансують у різних сферах життя. Вони гнучкі та приязні, неконфліктні і водночас імпульсивні. Розбірливі в усьому: щойно щось перестає влаштовувати – шукають інші рішення. Мають дуже мінливий настрій.

Скорпіон

Сильний і рішучий характер допомагає Скорпіонам впевнено боротися за своє місце під сонцем. Наполегливість та амбіції роблять із них природжених лідерів. Дуже непередбачуваний знак зодіаку, поряд із яким доведеться постійно бути напоготові. Добре розбираються в людях і знають собі ціну.

Стрілець

Впевнені Стрільці не люблять обмежень та конкуренції. Прагнуть бути лідерами і досягають своєї мети в будь-який спосіб. Щирі, справедливі та дуже вимогливі до близьких. Люблять увагу та вправно жартують. Через свою прямолінійність можуть здаватися агресивними та різкими.

Козеріг

Наполегливий і стійкий Козеріг може витримати будь-які зміни в житті. Вміють контролювати себе та не надто щедрі на емоції. Цей знак зодіаку не вміє вибудовувати стосунки з зовнішнім світом і часто замикається у собі. Обережний, терплячий, вірний і відданий.

Водолій

Вітряний та мінливий знак зодіаку, що любить авантюри. Здебільшого Водолії товариські та комунікабельні, вічні шукачі пригод. Попри легкість, можуть показати характер і витримати будь-який сюрприз долі. Здібні до навчання, мають широкий кругозір і небайдужі до навколишніх подій.

Риби

Мрійливі риби дуже чуттєві – необережне слово може ранити їх і завдати страждань. Риби вміють ставити цілі та прагнуть все робити ідеально. Дуже вимогливі до близьких, легко завойовують їхню повагу. Мають гарно розвинену інтуїцію, відчуття гармонії та стилю.