7 лютого День ангела святкують чоловіки з іменем Олександр. Це дуже впевнені, товариські та життєрадісні чоловіки. У них гострий розум та стратегічне мислення.
У Олександрів – велике серце та добра душа. Вони усвідомлюють, що є харизматичними особистостями, але це знання не псує їх.
Якщо у вашому оточенні знайомі з таким ім’ям, можете скористатись оригінальними привітаннями з Днем ангела Олександра в СМС і листівках, які підготували Факти ICTV.
Душевні СМС-привітання з днем ангела Олександра
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину –
В Олександра іменини!
Бажаю тобі тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
У житті кохати когось лише одного!
***
Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху й благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею й везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й коханим чоловіком.
***
У житті удачі, везіння в долі
Тобі, Олександре, я бажаю,
Сум і біда дороги до тебе
Нехай не знайдуть, не впізнають.
Ім’я тобі – захисник, боєць,
Тобі оборону тримати,
Бажаю рідних і коханих берегти
І в житті щасливим стати.
***
Нехай у День твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоби життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела, Олександре,
Прийми найщиріші привітання!
***
Із Днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоби близькі не розчаровували тебе, друзі були вірними, а життя щасливим.
***
У День Ангела, Олександре, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Вітаємо з Днем ангела, Олександре! Бажаємо жити в гармонії й бути господарем своєї долі. Нехай бажання здійснюються, а в житті будуть супутниками надія, віра й любов.
Красиві листівки з Днем ангела Олександра
У церковному календарі на лютий 2021 року є тільки одне велике свято – Стрітення Господнє. Його щорічно відзначають 15 лютого.
Ознайомитись із церковним календарем на лютий 2021 року можна в матеріалі Фактів ICTV.