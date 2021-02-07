На 8 лютого припадає чимало важливих церковних свят. Факти ICTV розповідають, які свята відзначають 8 лютого, у кого іменини в цей день, а також прикмети та заборони.

8 лютого – яке сьогодні свято

8 лютого вшановують пам’ять святого Федора Студита – грецького громадського діяча і ченця, якого згодом церковнослужителі зарахували до лику святих.

Вважалося, що сьогодні покійні тужать за своїм рідним і ходять по землі. Також у цей день заведено молитися Феодору, якщо вас турбують болі у шлунку та хвороби грудей.

Іменини 8 лютого

Іменини 8 лютого святкують Аркадій, Давид, Іван, Йосип, Марія, Петро, ​​Семен і Федір.

Читайте Календар державних свят на 2021 рік

Прикмети на 8 лютого

Якщо на вулиці слабкий вітер і сонячно – весна буде теплою і настане рано.

Щоб відлякати злих духів, потрібно, повісити пучок горобини або кропиви біля дверей.

8 лютого в давнину гадали на погоду. Розсипали жменьку гороху на блюдце і слухали: якщо він дзвінко вдарився, то скоро настануть морози. Якщо звук глухий, піде сніг.

Що не можна робити 8 лютого

У цей день не варто сваритися. Якщо маєте неприязні стосунки з сусідами, сьогодні чудовий час, щоб це виправити.

Сьогодні можна легко отримати пристріт, тому краще не виходьте з будинку без оберега.

Церковні свята у лютому 2021

Останній місяць зими передбачає чимало важливих дат. Зокрема у лютому відзначають святителя Микити, Стрітення Господнє, мученика Никифора тощо.

Дивіться детальний календар церковних свят на лютий 2021, щоб не забути привітати рідних і близьких.