Манікюр на День святого Валентина 2021

День всіх закоханих уже не за горами. Отже, настав час подбати не лише про столик у ресторані, а й про ідеальний лук, зачіску та манікюр. Щоб ваші нігтики вигідно доповнювали святковий образ, Факти ICTV зібрали 15 варіантів манікюру до Дня святого Валентина.

Геометричний манікюр

Геометричні лінії та форми – модний тренд 2021 року. Якщо обрати пастельні кольори, такий дизайн матиме ніжний та святковий вигляд.

Ніжний нюд

Нюдовий манікюр завжди на піку популярності, адже нігтики мають охайний вигляд і пасують під будь-яке вбрання. На день закоханих такий манікюр можна доповнити стриманим декором і бути неперевершеною.

Завжди актуальний френч

Якщо ви плануєте побачення в ресторані чи театрі, найкраще пасуватиме стриманий френч, а щоб підтримати тематику свята, кінчики можна зробити яскраво червоними.

Дизайн на довгі нігті

Власницям довгих нігтів можна спробувати незвичайні, складні дизайни. Якщо ви впевнені в своїй майстерності і хочете по-справжньому здивувати свого коханого, спробуйте повторити один із сюжетів з культових жуйок Love is.

Дизайн на короткі нігті

У випадку з короткими нігтями головне – не переборщити з декором, краще спробуйте мінімалістський манікюр із модним дрібним малюнком.

Грайливі блискітки

Щоб прикрасити стриманий манікюр і зробити його святковим, достатньо лише додати блискіток. Такий манікюр можна легко зробити власноруч на нігтях будь-якої форми і мати вигляд на всі 100 відсотків.

Градієнт

Один з трендів 2021 року, який личить будь-якій дівчині та пасує до будь-якої сукні, – градієнтне покриття. Якщо вам набридли пастельні кольори, спробуйте більш сміливі та яскраві відтінки, такий манікюр здаватиметься об’ємним.

Витриманий матовий манікюр

Матове покриття – це дуже елегантно та вишукано. А родзинкою на ньому стане мінімалістський декор. До речі, відтінки рожевого та червоного у цій техніці мають найефектніший вигляд.

Сердечка на будь-який смак

Форма серця – найпопулярніший дизайн нігтів до цього свята. Якщо вам набридлі традиційні малюнки, спробуйте обіграти цей символ по-іншому. Наприклад, у формі анатомічної моделі людського серця або сердечка, що підзаряджається коханням.

Кольори року Pantone

Інститут кольору Pantone назвав головними кольорами 2021 року яскравий жовтий та глибокий сірий. Коли як не на свято кохання спробувати це модне поєднання?

Червоне і чорне

Закоханість – це не лише романтика, а ще й пристрасть та сексуальність. І якщо вам закортіло виділити саме ці емоції, зверніть увагу на модне поєднання червоного та чорного кольорів. Воно чудово доповнить вишуканий образ та додасть пікантності.

Текстура дорогоцінного каміння

Надзвичайно ніжного та естетичного вигляду нігтям надає текстура дорогоцінних каменів та мінералів. За допомогою сучасних лаків та пензликів можна перетворити ваші нігтики на шматочки справжнього мармуру чи аметисту.

Negative Space дизайн

Negative Space – це технологія, за якою частина покриття знімається з нігтя, утворюючи об’ємний малюнок, що виступає над нігтьовою пластиною. Романтичні сердечка та надписи ідеальні для цього виду манікюру.

Чарівний флок

Флок – це покриття, що схоже на оксамит. Нігтики здаються пухнастими і м’якими, як бавовняні кульки, що ідеально пасує до романтичного дня закоханих.

Дзеркальна пудра

Щоб вразити вашу другу половинку, спробуйте поексперементувати з дзеркальною пудрою. Цей матеріал надає нігтям рівного металевого блиску і чудово поєднується з будь-яким іншим кольором.