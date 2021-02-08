Скільки калорій в гречці

Калорійність гречки під час варіння та запарювання
Калорійність гречки, як і будь-якого продукту, залежить від способу приготування.
Для початку слід зазначити, що калорійність гречки в сухому вигляді на 100 грамів становить 330 ккал. Також 100 грамів крупи передбачають: 12,6 г білків, 3,3 г жирів та 64 г вуглеводів.
Висока поживна цінність продукту пояснюється вмістом складних вуглеводів, завдяки яким людина довгий час почувається ситою.
Під час варіння гречана крупа значно збільшується в об’ємі, тому калорійність відвареної на воді гречки становить 110 ккал на 100 грамів. А якщо до цієї страви додати невеликий шматочок вершкового масла, то її калорійність збільшиться і становитиме приблизно 160 ккал на 100 грамів.
Важливо пам’ятати, що масло є доволі калорійним продуктом – приблизно 667 ккал на 100 грамів. Попри це дієтологи настійно рекомендують додавати невелику кількість масла в процесі приготування, оскільки це продовжить відчуття насичення від їжі на 2-3 години.
Для дорослої людини добова норма масла становить приблизно 15 грамів.
Найбільш дієтичним способом приготування гречки є запарювання. Для цього крупу потрібно промити кілька разів, а потім залити водою та залишити на годину. Калорійність гречки за такого способу приготування становить 87 ккал на 100 грамів.
Такий спосіб приготування дасть змогу зберегти практично всі корисні властивості цього продукту.
Зелена гречка та її корисні властивості
Люди, які дотримуються здорового способу життя та правильного харчування добре знають про такий продукт, як зелена гречка.
Річ у тім, що, по суті, це звичайна гречана крупа, яка не пройшла термічної обробки. У цьому полягає її головна відмінність від звичної для нас коричневої гречки. Таким чином в зеленій гречці зберігаються практично всі вітаміни та мінерали.
Зерна цієї крупи містять величезну кількість амінокислот та антиоксидантів. Крім цього в ній містяться вітаміни групи B, магній, фосфор, залізо, фолієва кислота та лецитин.
Регулярним вживанням гречки ви можете знизити кількість шкідливого холестерину та цукру в крові, поліпшити роботу кишківника, а також прискорити обмінні процеси в організмі.
Калорійність зеленої гречки практично не відрізняється від звичної нам коричневої та становить 335 ккал на 100 грамів у сухому вигляді, а у відвареній міститься 140 ккал.
Калорійність гречки з грибами та овочами
Харчова цінність таких страв безпосередньо залежить від кількості доданих до неї продуктів. Наприклад, калорійність смажених грибів становить у середньому 100 ккал на 100 грамів, тоді як варених грибів – лише 40 ккал на 100 грамів.
Таким чином калорійність гречки зі смаженими грибами становить 280 ккал, тоді як з відвареними – лише 150 ккал на 100 грамів.
Так ви можете регулювати калорійність страви залежно від способу її приготування.
Гречка з овочами – дієтичний продукт, тому, що одразу два компоненти у страві багаті клітковиною. Вона ж покращує роботу шлунково-кишкового тракту і робить організм ситим на 4-5 годин.
Калорійність гречки з овочами становить у середньому 120 ккал на 100 грамів.
Калорійність гречки з кефіром
Дієтологи часто радять вживати гречку разом із кефіром. Таке поєднання продуктів допомагає не тільки скинути зайву вагу, а й значно поліпшити мікрофлору кишківника.
Річ у тім, що сама по собі гречка багата легкозасвоюваним білком, а разом із кефіром вона діє як лікувальний еліксир для вашої травної системи.
Калорійність гречки з кефіром безпосередньо залежить від відсотка жирності кефіру. Наприклад, кефір з 3.2% жирності містить 65 ккал на 100 грамів, а калорійність кефіру з 1% жирності становить 37 ккал.
У середньому калорійність гречки з кефіром становить 120 ккал на 100 грамів.
Калорійність гречки з молоком
Гречка з молоком – страва, що знайома всім ще з дитинства. Вона може стати як повноцінним сніданком, так і поживним перекусом. У самому молоці містяться амінокислоти, кальцій, біфідобактерії, моносахариди, а також лактоза.
Харчова цінність гречки з молоком залежить від декількох факторів:
- Відсоток жирності в молоці
- Додавання цукру або меду
Таким чином калорійність каші, звареної на молоці, становить у середньому 120 ккал на 100 грамів. Якщо до цих інгредієнтів додати трохи цукру, то калорійність становитиме вже 150 ккал на 100 грамів.
Традиційно в гречку з молоком заведено додавати трохи вершкового масла. В такому разі калорійність становитиме 170 ккал на 100 грамів.
Слід пам’ятати, що такий спосіб приготування не підходить людям, які мають непереносність лактози. Якщо ви все ж не можете відмовитися від цієї страви, то звичайне молоко необхідно замінити на рослинне або ж безлактозне.