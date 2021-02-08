Скільки калорій в гречці

Гречка – крупа, яка прекрасно поєднується з будь-якими продуктами з вашого холодильника. Вона популярна серед дієтологів. Річ у тім, що гречка – це складний вуглевод з великою кількістю харчових волокон.

Завдяки цим властивостям її часто вважають дієтичним продуктом, що може стати вашим помічником у боротьбі із зайвими кілограмами. Гречка – це універсальний продукт, який має у своєму складі велику кількість мікро- та макроелементів, а вони, у свою чергу, насичують організм вуглеводами, білками, мінералами та вітамінами.

Яка калорійність у гречки та з якими продуктами її можна готувати для того, щоб урізноманітнити ваш раціон, – читайте на Фактах ICTV.