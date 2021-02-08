Погода на тиждень в Україні з 8 лютого 2021 до 12 лютого 2021

Погода в Україні на тиждень з 8 лютого до 12 лютого передбачається з опадами.

У вівторок, 9 лютого, на Заході, Центрі та Півдні буде хмарно. Температура повітря вдень становитиме від +10°С до -7°С, вночі – від +5°С до -7°С.

На Півночі та Сході синоптики передбачають сніг та дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +6°С до -9°С, а вночі – від -1°С до -12°С.

У середу, 10 лютого, майже на усій території України будуть опади, окрім західних областей.

На Заході вдень передбачається від +2°С до -9°С, вночі – від -1°С до -14°С. У північних, центральних, східних областях пройде сніг. Температура повітря вдень опуститься до -12°С, а вночі – до -18°С.

На Півдні синоптики прогнозують дощ. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть від +3°С до +6°С, вночі – від +3°С до -1°С.

У четвер, 11 лютого, майжу в усіх областях сніжитиме. На півдні пройдуть дощі.

На Заході, Центрі та Півночі вдень температура повітря становитиме від -1°С до -10°С, вночі – від -4°С до -17°С. На Сході та Півдні буде тепліше, а стовпчики термометрів опустяться вдень до -1°С, а вночі – до -3°С.

У п’ятницю, 12 лютого, опади не припиняться. У західних, північних та центральних областях температура повітря опуститься вдень до -14°С, вночі – до -14°С.

У східних та південних областях буде дещо тепліше, а синоптики прогнозують до -3°С вдень та до -4°С вночі.

Погода на лютий

Погода на лютий 2021 року, за прогнозами синоптиків, буде сніжною.

Щодо морозів – останній місяць зими очікується м’якшим за січень. Мінімальні -9°С можливі вночі в середині лютого, а денна температура коливатиметься у діапазоні – від -3°С до +2°С.